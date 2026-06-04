Rusya'nın gül hamlesi Ermenistan'ı zor durumda bıraktı

Ermenistan 'ın başkenti Erivan'ın hemen dışındaki seralarda sekiz milyon gül yetiştirilmesi ve bunların Rusya 'ya satılıp gönderilmesi planlanıyordu.

Ancak ilk fidelerin kesilmesinden sadece iki ay sonra, işletme sahibi Armand Pınarbaşı ve bayileri en büyük ihracat pazarlarının aniden kapandığını gördüler.

FT 'nin haberine göre, geçen yıl Ermenistan'ın yaklaşık 100 milyon gül hasadının yüzde 90'ını ithal eden Rusya, bitki sağlığı endişelerini gerekçe göstererek geçen ay Güney Kafkas ülkesinden taze çiçek ithalatını yasakladığını duyurdu.

Bu adım, Moskova'nın Ermeni ürünlerine getirdiği uzun bir geçici ithalat yasağı listesinin sonuncusu olup, Başbakan Nikol Paşinyan'ın Batı yanlısı hükümetine ve seçmenlere Pazar günü yapılacak parlamento seçimleri öncesinde Rusya ile yakın ilişkilerin önemini vurgulama amacı taşıyor gibi görünüyor.

Fransız-Ermeni girişimci Pınarbaşı "İlk güllerimizi iki ay önce almaya başladık ve Rusya da dahil olmak üzere dünyanın herhangi bir yerine ihracatta herhangi bir kısıtlama olacağını beklemiyorduk." dedi.

Gündüzleri aşırı sıcak olduğu için artık gece çalışan Erivan'daki bir çiçek pazarında, bir satıcı rengarenk buketlerin önünde duruyordu. Ağırlıklı olarak papatya satan Arud, birlikte çalıştığı üreticilerin çiçeklerini çoğunlukla Rusya'ya sattığını söyledi.

Arud "Şimdi ilk defa Gürcistan ve Türkiye üzerinden Bulgaristan ve Romanya'ya satış yapıyorlar." diye ekledi.

Çiçek ithalatının askıya alınmasının ardından, sağlık ve güvenlik gerekçeleriyle diğer yasaklar da hızla yürürlüğe girdi.

22 Mayıs'ta Rusya'nın tüketiciyi koruma kurumu, Ermenistan'ın Jermuk maden suyunda aşırı yüksek mineral seviyeleri tespit ettiğini açıkladı. Ertesi gün, üç büyük şirketin Ermeni şarap ve brendi satışlarını askıya aldı.

Ertesi hafta, Ermeni domatesleri, biberleri ve çilekleriyle ilgili sorunlar ortaya çıktı ve bunun üzerine Paşinyan, seçim otobüsünde kocaman bir kase çilek yerken çekilmiş bir video ile karşılık verdi.

Bu hafta, seçimlerden sadece birkaç gün önce, Moskova Ermenistan'dan gelen kiraz, kayısı ve şeftalilere yönelik eleştirilerde bulundu ve taze balık ithalatını askıya aldı. Dün ise yasağı patates, elma ve kuru meyveleri de kapsayacak şekilde genişletti.