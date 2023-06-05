Rusya'nın petrol ve gaz ihracatı gelirleri yüzde 36 düştü

Rusya Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, haziranda petrol ve doğalgaz ihracatından beklenenden 44 milyar ruble daha az gelirin elde edileceği belirtildi.



Ülkenin mayıstaki petrol ve doğalgaz ihracat gelirlerinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36 azalışla 570,7 milyar rubleye düştüğü kaydedilen açıklamada, söz konusu dönemdeki gelirlerin nisan ayına göre de yüzde 12 azaldığı bilgisine yer verildi.



Rusya'nın bütçesi geçen yıl yaptırımların etkisiyle 3,3 trilyon ruble açık verirken, Rusya Maliye Bakanlığı, bütçe açığını kapatmak için rezervlerinden yuan ve altın satışı gerçekleştiriyor.



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