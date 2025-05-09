Rusya'nın savaş kaybı İngiliz basınında: "Geçit töreni için bile tankları kalmadı" iddiası

Eski Sovyetler Birliği’nin İkinci Dünya Savaşı’nda Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin 80’inci yıl dönümü nedeniyle Rusya çapında etkinlikler düzenleniyor. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen askeri geçit töreni bu kez daha büyük bir siyasi anlam taşıyor.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva başta olmak üzere onlarca dünya liderini törene davet etti.



Zafer Günü, Kremlin’in Ukrayna savaşını meşrulaştırma çabalarının bir parçası haline geldi. Putin yönetimi, Ukrayna’daki savaşı “neo-Nazi rejimine karşı mücadele” olarak tanımlıyor.



Rusya 8-11 Mayıs tarihleri arasında ateşkes çağrısında bulundu; ancak Ukrayna bu çağrıyı, yabancı konukları yatıştırmaya yönelik bir taktik olarak değerlendirdi.



TANKLAR AZALDI, HAFİF ARAÇLAR ÇOĞALDI



Son yıllardaki geçit törenleri, geçmişteki görkeminden uzak. Bağımsız bir açık kaynak istihbarat grubu olan Çatışma İstihbarat Ekibi (CIT), Rusya’nın geçit törenlerinde sergilediği askeri araç sayısının giderek düştüğünü tespit etti. 2021’de 2 bin civarında araç sergilenirken, bu sayı 2024’te 900’ün biraz üzerine geriledi. Aynı şekilde, 2021’de 108 tank geçit törenine katılırken, geçen yıl bu sayı yalnızca 39’a düştü. Öte yandan geçtiğimiz yıl Başkent Moskova'da törende sadece bir tank yer aldı.



Kremlin, bu boşluğu daha fazla sayıda hafif araçla doldurmaya çalışıyor. 2023 ve 2024 geçit törenlerinde Mayına Dayanıklı Pusu Korumalı Araçlar (MRAP) ve Piyade Hareketlilik Araçlarının (IMV) sayısı arttı. Ancak ağır silahlarda düşüş gözlendi. Kendinden tahrikli obüsler ve hava savunma sistemlerinin yerini daha ucuz olan çekili topçular aldı.



RUSYA'NIN KAYIPLARI



Hollandalı bir OSINT (açık kaynak istihbarat) projesi olan Oryx’e göre, 1 Mayıs itibarıyla yaklaşık 21 bin 550 Rus silah sistemi ya imha edildi, ya hasar gördü ya da ele geçirildi. Bu sayıların içinde 4 bine yakın tank da yer alıyor. Bu kayıplar, Rusya’nın savaş öncesi stoklarının büyük bölümünü tükettiğini gösteriyor. Aynı dönemde Ukrayna’nın kaybettiği ekipman sayısı daha düşük: Oryx, bin 167 tank dahil toplam 8 bin 805 kayıp tespit etti.



Cephaneliğin tükenmesi, Rusya’yı üretimi artırmaya zorladı. Düşünce kuruluşu RUSI’ye göre, 9M723 balistik füzelerinin üretimi 2023’te 250 iken, 2024’te 700’ün üzerine çıktı. Ancak yeni tank üretimi hâlâ sınırlı. Her yıl üretilen 2 bin tankın yalnızca yüzde 10-15’i yeni; geri kalanı eski Sovyet modellerinin yenilenmesiyle elde ediliyor.



Tüm bu eksiklere rağmen Kremlin, bu yılki geçit töreninin şimdiye kadarki en görkemli tören olacağını vadediyor. Askeri gücün gerçekteki durumu ne olursa olsun, Başkan Putin’in hem içeride hem dışarıda güçlü bir görüntü vermek istediği biliniyor.

