Rusya, yaptırımlar nedeniyle petrol ödemelerini tahsil etmekte zorlanıyor.



Reuters'ın haberine göre Türkiye, Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri bankaları ödemelerde artık daha temkinli davranıyor.



Bu nedenle Rusya'ya yapılan ödemeler aksıyor.



Son haftalarda uyum gerekliliklerini artıran bankalar,, Moskova'ya yapılan para transferlerinin gecikmesine neden oldu.



Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov da yaptığı açıklamada, ödemelerin yavaşladığını doğruladı



Peskov,, "Bu durum bazı sorunlar yaratıyor ama ekonomik ilişkilerin gelişmeiesnin önünde bir engel olamaz" değerlendirmesini yaptı.

