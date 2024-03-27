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Rusya'ya yapılan ödemeler aksıyor

Rusya'nın yaptırımlar nedeniyle petrol ödemelerini tahsil etmekte zorlandığı belirtildi. Türkiye, Çin ve BAE'deki bankaların daha temkinli davrandığı ifade edildi.

Rusya'ya yapılan ödemeler aksıyor

, yaptırımlar nedeniyle ödemelerini tahsil etmekte zorlanıyor.

Reuters'ın haberine göre Türkiye, Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri bankaları ödemelerde artık daha temkinli davranıyor.

Bu nedenle Rusya'ya yapılan ödemeler aksıyor.

Son haftalarda uyum gerekliliklerini artıran bankalar,, Moskova'ya yapılan para transferlerinin gecikmesine neden oldu.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov da yaptığı açıklamada, ödemelerin yavaşladığını doğruladı

Peskov,, "Bu durum bazı sorunlar yaratıyor ama ekonomik ilişkilerin gelişmeiesnin önünde bir engel olamaz" değerlendirmesini yaptı.

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