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Rusya'ya yeni yaptırımlar Avrupa'da gaz fiyatlarını yüzde 34 artırdı

Rusya'ya yönelik yeni kısıtlayıcı tedbirler nedeniyle Avrupa'da doğalgaz fiyatları güne yüzde 34 artışla başladı.

Haberler - Anadolu Ajansı 28.02.2022 - 11:48

Rusya'ya yeni yaptırımlar Avrupa'da gaz fiyatlarını yüzde 34 artırdı

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'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de işlem gören nisan vadeli kontratların fiyatı geçen hafta megavatsaat başına 93 eurodan kapanmıştı.

Söz konusu doğalgaz kontratlarının fiyatı yeni işlem gününe 125 eurodan başladı.

Böylece, Avrupa'da doğalgaz kontratları fiyatı önceki işlem günündeki kapanışa kıyasla yüzde 34 yükseldi.

kontratlarında megavatsaat fiyatı TSİ 10.49'da 108 euro seviyesinde seyretti.

Rus enerji şirketi Gazprom'dan yapılan açıklamada ise, "Ukrayna üzerinden Avrupa'ya doğalgaz göndermeyi sürdürüyoruz" denildi.

Fiyatlar, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle Batı ülkelerinin Rus bankalarını SWIFT'ten çıkarma ve Rusya Merkez Bankası varlıklarını dondurma kararı sonrası arttı. Yeni ekonomik yaptırımlar Avrupa'ya gaz tedarikine yönelik endişelerin artmasına neden oldu.

AB ülkeleri, mevcut durumda doğalgaz ihtiyacının yüzde 40'ını Rusya'dan tedarik ediyor.

Öte yandan AB üyesi ülkelerin enerji bakanları bugün Brüksel'de olağanüstü toplantıda bir araya gelecek. Bakanlar, doğalgaz ve petrol fiyatlarındaki artış ile bu konularda uygulanabilecek tedbirleri görüşecek.

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