Ryanair'den Boeing'e tehdit gibi cevap: Gerekirse Çin'den uçak alırız

Ryanair Yönetim Kurulu Başkanı Michael O'Leary Perşembe günü yazdığı bir mektupta, ABD gümrük vergilerinin Boeing'den sipariş ettiği uçakların fiyatını önemli ölçüde etkilemesi halinde alternatif bir uçak tedarikçisi arayacağını söyledi ve Çinli uçak üreticisi COMAC'ı da düşünebileceğini sözlerine ekledi.



Yolcu sayısı bakımından Avrupa'nın en büyüğü olan Ryanair'in 210 uçaklık 737 MAX siparişinin son 29 uçağını önümüzdeki yılın Mart ayına kadar teslim alması bekleniyor. Ayrıca 737 ailesinin en büyük jeti olan MAX 10 için 150 kesin siparişi ve ilk teslimatları 2027'de yapılacak olan 150 adet daha opsiyonu bulunuyor.



O'Leary, Reuters tarafından görülen üst düzey bir ABD milletvekiline yazdığı mektupta, “Eğer ABD hükümeti gümrük tarifeleri uygulamaya yönelik kötü niyetli planını sürdürürse ve bu tarifeler Avrupa'ya Boeing uçak ihracatının fiyatını önemli ölçüde etkilerse, o zaman hem mevcut Boeing siparişlerimizi hem de bu siparişleri başka bir yere verme olasılığını kesinlikle yeniden değerlendiririz” dedi.

TEHDİT GİBİ AÇIKLAMA



O'Leary, gümrük tarifeleri Boeing siparişinin fiyatını etkilemediği sürece Ryanair'in başka uçak satın almasına gerek kalmayacağını da sözlerine ekledi.



ABD Temsilcisi Raja Krishnamoorthi'nin güvenlik endişeleri nedeniyle Ryanair'in Çin yapımı uçak satın almaması yönündeki uyarısına O'Leary'nin daha önce doğru fiyatta bunu yapmayı düşünebileceği yönündeki yorumlarının ardından yanıt veriyordu.



O'Leary mektupta İrlandalı havayolu şirketinin COMAC ile 2011 yılından bu yana uçak alımı konusunda herhangi bir görüşme yapmadığını, ancak Boeing'in ana rakibi Airbus'tan %10-%20 daha ucuz olmaları halinde “elbette” bunu değerlendireceklerini söyledi.