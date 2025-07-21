Ryanair'in karında iki katlık artış

Avrupa'nın en büyük düşük maliyetli havayolu şirketi Ryanair yaptığı açıklamada, Paskalya tatillerinin zamanlaması ve beklenenden daha iyi son dakika ücretleri sayesinde Nisan-Haziran çeyreğinde net kârının iki kattan fazla arttığını söyledi.



Yolcu sayısı bakımından Avrupa'nın en büyüğü olan İrlandalı havayolu, Paskalya'nın Mart ayında olduğu geçen yılın aynı döneminde 360 milyon euro olan net kârını ilk çeyrekte 820 milyon euroya (953 milyon dolar) yükselttiğini bildirdi.



Ryanair analistleri arasında yapılan bir ankette 716 milyon Euro bekleniyordu.



CEO Michael O'Leary yaptığı açıklamada, “Birinci çeyrek ücretleri, Nisan ayında Paskalya tatilinin olması, önceki yılın zayıf karşılaştırmaları ve beklenenden marjinal olarak daha güçlü yakın fiyatlandırmadan önemli ölçüde yararlandı” dedi.



ÜCRETLER YÜZDE 21 ARTTI



Açıklamada, ortalama ücretlerin geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 21 arttığı belirtildi.



O'Leary, “Biz ihtiyatlı bir şekilde geçen yılki yüzde 7'lik tüm yıl ücret düşüşünün neredeyse tamamını geri kazanmayı bekliyoruz, bu da 31 Mart'ta sona erecek olan FY26'da makul net kar büyümesine yol açacaktır” dedi.



Ryanair hisseleri Cuma günü, 8 Temmuz'da ulaştığı tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 24,98 Euro'dan yüzde 7,5 düşüşle 23,12 Euro'dan kapandı.