Ryanair'in karında sert düşüş

Ryanair, ortalama ücretlerin düşmesi nedeniyle yıllık kârının yüzde 16 azaldığını açıkladı. Avrupa'nın en büyük düşük maliyetli havayolu şirketi önümüzdeki yaz için talebin güçlü olduğunu ve ücretlerin bir miktar daha yüksek olduğunu söyledi.



Ryanair'in 31 Mart'ta sona eren mali yılının vergi sonrası kârı, analistlerle yapılan bir şirket anketine paralel olarak 1,6 milyar euro (1,79 milyar dolar) oldu.



İcra Kurulu Başkanı Michael O'Leary yaptığı açıklamada, "Ağımız genelinde 2025 yazında güçlü bir seyahat talebi görüyoruz" dedi.



O'Leary "Geçen yılki yüzde 7'lik ücret düşüşünün tamamını olmasa da çoğunu geri kazanmayı ihtiyatlı bir şekilde beklerken, bu da 26 mali yılında makul bir net kar büyümesine yol açacaktır, ancak anlamlı bir rehberlik sağlamak için henüz çok erken" dedi.



BOEING KARLILIĞINI ETKİLEDİ



Ryanair, Boeing'den kaynaklanan teslimat gecikmeleri nedeniyle daha önceki 205 milyon hedefini kırptıktan sonra 12 ay boyunca 200 milyon rekor yolcu uçurdu. Şirket 31 Mart 2026'ya kadar 206 milyon yolcu taşımayı hedefliyor.



AVRUPA'NIN EN BÜYÜĞÜ



Yolcu sayısına göre Avrupa'nın en büyüğü olan havayolu şirketinin hisseleri Cuma günü 22.41 eurodan kapanarak, havayolu şirketinin ilk çeyrekte ortalama ücretlerde yüzde 15'lik bir düşüş bildirmesinin ardından geçen yıl Temmuz ayında gördüğü 12 ayın en düşük seviyesi olan 13.41 euroya yükseldi.



O'Leary, hisse fiyatının 28 gün boyunca 21 euronun üzerinde kalması halinde 100 milyon euroya yakın bir ikramiye için sıraya girebilir. Hisse fiyatı 2 Mayıs'tan bu yana bu seviyenin üzerinde.