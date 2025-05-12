Ryanair'in prime üyeliği tartışma yarattı: Ücretsiz koltuklar gerçekten ücretsiz mi?

İrlanda merkezli havayolu şirketi Ryanair, ücretsiz ayrılmış koltuklar, seyahat sigortası ve özel indirimler gibi avantajlar sunan Prime adlı yeni bir yıllık üyelik sistemi başlattı. Ancak tüketici hakları grubu Which?, bu sistemin vaat ettikleri kadar avantajlı olmayabileceği konusunda yolcuları uyarıyor.



Prime üyelik yıllık 79 sterlin ( yaklaşık 4 bin Türk Lirası) karşılığında sunuluyor ve üyelere yılda 12 ücretsiz koltuk rezervasyonu, Ryanair uçuşlarıyla sınırlı seyahat sigortası ve sadece üyelerin erişebildiği aylık satışlar gibi imkanlar sağlıyor. Ancak üyelikle ilgili şartlar ve koşullar dikkatle incelendiğinde pek çok sınırlama göze çarpıyor.

BELLİ KOLTUKLARDA GEÇERLİ



“Ücretsiz koltuk rezervasyonu” vaadi yalnızca belirlenmiş bazı koltuklarla sınırlı. Bu koltuklar tükendiğinde üyeler ya rastgele bir koltuğa oturtuluyor ya da tercih ettikleri koltuklar için ek ücret ödemek zorunda kalıyor. Ayrıca, sunulan seyahat sigortası sadece Ryanair uçuşlarını kapsıyor ve 70 yaş üzeri yolcular için tıbbi teminat sunmuyor.



Prime üyelik planının sunduğu “sadece üyelere özel” koltuk satışlarının Ryanair’in genel kampanyalarından nasıl farklılaştığı ise açıklığa kavuşmuş değil. Mayıs ayı özel kampanyasında “gidiş-dönüş uçuşlarında 50 sterlin indirim” gibi teklifler bulunsa da, bu fırsatların detayları ve kapsamı belirsizliğini koruyor.

KAMPANYALARDAN NE FARKI VAR?



Which? Travel editörü Rory Boland, kullanıcıların karar vermeden önce iki kez düşünmesi gerektiğini belirterek, “Koltuk seçimi konusunda sistem birçok sınırlamayla geliyor. Ayrıca Ryanair’in sunduğu seyahat sigortası, daha ucuz alternatiflerle kıyaslandığında oldukça yetersiz kalıyor.” dedi.



Boland ayrıca, Ryanair’in üyelik planının sunduğu ayrıcalıkların, şirketin zaten düzenli olarak sunduğu kampanyalardan ne ölçüde farklı olduğunun netleşmediğini de vurguladı.



Ryanair’in yanı sıra EasyJet ve Wizz Air gibi diğer düşük maliyetli havayolu şirketleri de benzer üyelik programları sunuyor. EasyJet Plus, kişi başı 249 £ karşılığında özel koltuklar, hızlı geçiş ve ücretsiz uçuş değişiklikleri gibi avantajlar sağlıyor. Wizz Air’in İndirim Kulübü ise çeşitli fiyat seviyelerinde indirimli biletler, ücretsiz kabin bagajı ve öncelikli biniş hakkı sunuyor.



Ancak tüm bu üyelik sistemlerinin ortak noktası, avantajların büyük ölçüde detaylarda gizli olması. Uzmanlar, yolcuların beklentilerini ve ihtiyaçlarını iyi değerlendirerek karar vermeleri gerektiğini vurguluyor.

