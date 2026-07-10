ŞA-RA Enerji halka arz oluyor

ŞA-RA Enerji’nin halka arzında 8 Temmuz’da başlayan talep toplama süreci bugün (10 Temmuz) sona eriyor. Toplamda 89 milyon adet payın 70 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulduğu bu süreçte, ŞA-RA Enerji’nin halka arz büyüklüğünün 6,23 milyar TL seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor. ŞA-RA Enerji’nin halka açılması, Türkiye 'de alanındaki ilk ve 2026 yılı ilk 7 aylık dönemde gerçekleşen en büyük halka arzını oluşturacak.

ŞA-RA Enerji’nin halka arz süreci, Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde oluşturulan geniş konsorsiyum aracılığıyla gerçekleştiriliyor.

ŞA-RA Enerji’nin arz edilecek toplam payların yüzde 38'i yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 2'si grup çalışanlarına 'eşit dağıtım' yöntemiyle sunuluyor. Toplam arzın yarısını oluşturan yüzde 50'lik kısım; yüzde 25 yurt içi ve yüzde 25 yurt dışı olmak üzere kurumsal yatırımcılara tahsis ediliyor. Öte yandan, asgari 115 bin 1 adet ve üzerinde başvuru yapacak olan yatırımcılar için ayrılan yüzde 10'luk kısım ise 'oransal dağıtım' yöntemiyle karşılanarak, büyük ölçekli taleplerin de bu büyüme vizyonuna dengeli bir şekilde entegre olması sağlanacak.

İLKLERİN HALKA ARZI

Halka arz kapsamında ŞA-RA Enerji’nin sermayesi 400 milyon liradan 444 milyon 500 bin liraya çıkarılarak, 44 milyon 500 bin TL nominal değerli pay ihraç edilecek. Ayrıca mevcut şirket ortaklarından Şadi Türk’e ait 35 milyon 500 bin TL nominal değerli 35 milyon 600 bin adet ve Hilkat Mor’a ait 8 milyon 900 bin TL nominal değerli 8 milyon 900 bin adet hamiline yazılı C grubu paylar da halka arz kapsamında satışa sunulacak. Bu suretle toplam 89 milyon TL nominal değerli 89 milyon adet hamiline yazılı C grubu payın halka arzı gerçekleştirilecek. Talep miktarı 1 (bir) lot (1 TL nominal değer) ve katları şeklinde olacak. 1 TL nominal değerli payın satış fiyatı 70 TL olarak belirlendi. Sermaye artışı ve ortak satışı sonucu çıkarılacak payların mevcut sermayeye oranı yüzde 22,25, sermaye artışı sonucunda sermayeye oranı ise yüzde 20,02 olacak. ŞA-RA Enerji’nin halka açılması, Türkiye'de alanındaki ilk ve 6 milyar 230 milyon TL ile 2026 yılı ilk 7 aylık dönemde gerçekleşen en büyük halka arzını oluşturacak.