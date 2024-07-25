Saadet zinciri bitiyor: Üye sistemiyle satışa yasak

Türkiye'de 2 milyon kişiyi istihdam eden "doğrudan satış sistemi"ne yeni düzenleme geliyor.



TBMM'de komisyondan geçen ve genel kurula sunulan kanun teklifine göre, sisteme yeni satıcılar kazandırılması ve bu sayede ortaya çıkan menfaatlerin dağıtılması söz konusu olamayacak. Yani üye zinciri kurulamayacak.



Doğrudan pazarlama şirketinin belirlediği miktar ya da tutarda mal satın alınması, satıcının sistem içindeki seviyesini yükseltip indiremeyecek.



TÜKONFED Hukuk Komisyonu Üyesi Avukat Baki Öztürk, "Adı bağımsız satışçı olabilir, komisyoncu olabilir, bağımsız satışçı olabilir. Satışların yapıldığı müşteriye ürünün pazarlandığı bir sistemdi. Doğrudan satış sistemi piramit sisteme kayma noktasına gelmişti. Bu sistem de aslında saadet zinciri olarak bilinen insanların binlerce lira dolandırıldığı bir sistemdi." ifadelerini kullandı.



Teklife göre, doğrudan satış şirketleri "sermaye şirketi" sayılacak ve yönetmelikle belirlenen diğer koşulları sağlaması zorunlu olacak



Sisteme dahil olanlar iş sözleşmesi ile istihdam edilecek.



Öztürk, "Bu sistem sermaye şirketleri olmalarını sağlayacak. İstihdamın da önünü açacak. Çalışanların üzerindeki satış baskısı kalacak. O kişilerin de bu şirketlerce resmi çalışan olmalarını sağlayacak." şeklinde konuştu.



Teklifte tüketicileri de ilgilendiren önemli maddeler var.



Doğrudan satışla mal satın alan tüketici, 30 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve ceza ödemeksizin sözleşmeden cayabilecek.



Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin satıcı veya şirkete yöneltilmiş olması yeterli sayılacak.