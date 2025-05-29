Sabancı Holding'de üst düzey değişiklik

Sabancı Holding, CEO’luk görevinde bayrak değişimine gitti. 2008 yılından bu yana Sabancı Holding’de farklı görevlerde bulunan, yaklaşık 7 yıldır da Sabancı Holding Enerji Grup Başkanlığı görevini yürüten Kıvanç Zaimler, 01 Haziran 2025 tarihinden itibaren Sabancı Holding CEO’su olarak atandı. Kıvanç Zaimler, yeni göreviyle birlikte, Sabancı Topluluğu bünyesindeki yurt içi ve küresel enerji operasyonlarına liderlik etmeye de devam edecek.

“GELECEĞE EMİN ADIMLARLA İLERLİYORUZ”



Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hayri Çulhacı, “Topluluğumuzun 100’üncü yılını büyük bir gururla kutlarken stratejimiz ve vizyonumuz doğrultusunda geleceğe emin adımlarla ilerliyoruz. Bu yolculukta en büyük avantajımız; derin sektör bilgimiz ve tecrübemiz, operasyonel mükemmeliyetimiz, işinin uzmanı kadrolara sahip olmamız, değişimi büyük bir beceri ile kucaklayabilmemizdir. İş kültürümüzü ve iş yapış biçimlerimizi tanımlayan bu unsurlar, Sabancı’da görev yapan tüm lider ve yönetim kadrolarının her zaman birincil önceliği olmuştur. Bu güçlü vizyon, operasyonel ve organizasyonel anlamda sürekli bir yenilenme ihtiyacını da zorunlu kılmaktadır. 29 yıldır Sabancı Topluluğu’nda çeşitli görevlerde çalışmış, bunun son 6 yılında da Holding CEO’su olarak Topluluğumuza başarıyla liderlik etmiş Cenk Alper 31 Mayıs itibarıyla görevinden ayrılacaktır. Cenk Bey’e, şahsım ve Yönetim Kurulum adına teşekkür ediyor, kendisine gelecek hayatında başarılar diliyorum” dedi.