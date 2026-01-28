Sabancı Holding'den dev satış. Hisselerini 1 milyar 100 milyon dolara satışa çıkardı

Sabancı Holding, çimento sektöründe faaliyet gösteren Akçansa'nın sermayesinin yüzde 39,72'sini temsil eden paylar için 1,1 milyar dolar şirket değeri üzerinden teklif aldı.

Sabancı Holding'den, 76 milyon 35 bin 136 TL nominal değerli Akçansa paylarının satışı için ilişkisiz üçüncü bir taraftan borç ve nakit düzeltmelerine tabi olacak şekilde 1,1 milyar dolarlık bağlayıcı teklif alındığını duyurdu. Teklif, nihai hisse devri sözleşmesi imzalanıncaya kadar geçerli olacak.

4 İŞLEM GÜNÜNDE YÜZDE 22 YÜKSELDİ

Akçansa'nın hissesi son 4 işlem gününde yüzde 22 oranında yükseliş gösterdi. Şirketin satılacağına ilişkin açıklamayla birlikte yükselişin de nedeni belli olmuş oldu.

PİYASA DEĞERİ 812 MİLYON DOLAR

Akçansa'nın son yüzde 22'lik yükselişle birlikte piyasa değeri 812 milyon dolara yükselmişti. Bu durum, Sabancı Holding'in piyasa değerinin de üstünde bir satış rakamına hisselerini devretmesi anlamına geliyor.

191.4 MİLYON LİRA SERMAYESİ VAR

500 milyon lira kayıtlı sermaye tavanı içinde 191 milyon 447 bin 68 lira ödenmiş sermayesi bulunan şirketin hakim ortakları arasında Sabancı Holding yüzde 39,72 paya, Heidelberg Materials AG yüzde 39,72 paya, geri kalan yüzde 20,56'lık kısımsa halka açık durumda.



HİSSE TAVAN OLDU

Akçansa hissesi satış gelişmesiyle birlikte güne yüzde 10 değerinde yükselişle 202,5 liradan başladı. Tavanda 1,9 milyon alım beklemeye geçti.

Şirketten yapılan KAP açıklaması şöyle:

Şirketimizin Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de (Akçansa) sahip olduğu 76.035.136,43 TL nominal değerli ve Akçansa sermayesinin %39,72'sini temsil eden payların satın alınması amacıyla; ilişkisiz üçüncü bir taraftan borç ve nakit düzeltmelerine tabi olacak şekilde, toplam 1.100.000.000 Amerikan Doları şirket değeri üzerinden bağlayıcı teklif alınmış olup, teklif nihai hisse devri sözleşmesi imzalanıncaya kadar geçerlidir. Söz konusu bağlayıcı teklif, Şirketimizin tabi olduğu sözleşmesel yükümlülükler ve yasal gereklilikler dikkate alınarak değerlendirilecektir.

Bu açıklama, Şirketimiz ile Akçansa ve ortaklarının meşru çıkarlarını korumak amacıyla II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi kapsamında 17.01.2026 tarihli karar ile ertelenmiş olup, erteleme sebepleri ortadan kalktığı için Tebliğde yazılı olan esaslara uygun şekilde yapılmıştır.

Konuya ilişkin kesinleşen önemli hususlar ayrıca kamuya duyurulacaktır.