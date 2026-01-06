Sabancı Holding'den yüzde 233'lük artış hamlesi

Türkiye'nin önde gelen holdinglerinden Sabancı Holding, kayıtlı sermaye tavanını artırmak için hamle yaptı. Şirket 3 milyar lira olan kayıtlı sermaye tavanını 2026-2030 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılması ve 10 milyar liraya yükseltilmesine ilişkin yönetim kurulu kararı aldı.

Holding bundan sonraki süreçte gerekli izinleri almak için başvuruları yapacak.

SERMAYESİ 2,1 MİLYAR LİRA

Sabancı Holding'in sermayesi 2,1 milyar lira seviyesinde bulunuyor. Şirketin piyasa değeri dünkü kapanış rakamına göre 190 milyar 400 milyon lira seviyesinde başka bir deyişle 4,4 milyar dolar değerinde bulunuyor.