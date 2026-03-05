Sabiha Gökçen Havalimanı Avrupa'nın en hızlı büyüyen havalimanı oldu

İstanbul'da bulunan Sabiha Gökçen Havalimanı, Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyinin (ACI Europe) trafik raporuna gör, majör havalimanları arasında en yüksek büyüme oranına ulaştı.

ACI Europe'un raporuna göre, Avrupa havalimanları genelinde yolcu trafiği, Ocak 2026'da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,6 arttı.

Avrupa Birliği dışındaki ülkelerde havalimalarındaki büyüme daha hızlı gerçekleşiyor. Yolcu artışı yüzde 8,8 olarak gerçekleşti.

Bu dönemde Türkiye'deki havalimanları da yüzde 9,4'lük yolcu artışıyla Avrupa ortalamasının üzerinde bir performans ortaya koydu.

Raporda yer alan, yıllık 40 milyonun üzerinde yolcu kapasitesine sahip havalimanlarının yer aldığı "majör" kategorisinde İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, yüzde 14,3'lük yolcu artışıyla Avrupa'daki büyük havalimanları arasında en güçlü büyüme performansını sergiledi.