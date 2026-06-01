Sabiha Gökçen Havalimanı'nda dün rekor kırıldı
01.06.2026 10:52
Son Güncelleme: 01.06.2026 11:02
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuş ve yolcu yoğunluğu yaşandı.
Sabiha Gökçen Havalimanı, 9 günlük bayram tatilinin ardından dün 894 uçuşla tüm zamanların en yüksek uçuş trafiğine ulaşarak rekor kırdı.
9 günlük Kurban Bayramı tatili sona erdi.
Tatili memleketinde ya da yurt dışında geçirmek isteyen vatandaşlar yurda döndü. Böyle olunca da dün Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda yolcu yoğunluğu yaşadı.
EN YOĞUN GÜN
Havalimanında dün iç ve dış hatlarda toplamda 894 iniş kalkış ile havalimanı tarihinde gün içerisinde ulaşılan en yüksek uçuş sayısı olarak kayıtlara geçti.
Uçuşların sorunsuz ilerleyebilmesi için çalışmalar 24 saat esaslı olarak yürütüldü ve yaşanan yoğun trafik, operasyonel aksama yaşanmadan başarıyla tamamlandı.