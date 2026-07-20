Sabiha Gökçen Havalimanı'nda dün rekor kırıldı

Yaz mevsimiyle birlikte tatil için şehir değiştirenlerin sayısı da artıyor.

Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ Kurumsal İletişim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre; yaz döneminin başından itibaren artarak devam eden yoğun talebin, havalimanında yeni tarihi zirveler getirdiği belirtildi.

DÜN REKOR KIRILDI

Kurum, pazar günü 171 bin 460 yolcu ve 915 uçuş trafiği ile tüm zamanların en yüksek günlük yolcu ve uçuş sayısına ulaşıldığını açıkladı.

HEAŞ, yaz sezonunun getirdiği yüksek yolcu hareketliliği nedeniyle hava hava trafik kontrolünden apron operasyonlarına, terminal hizmetlerinden güvenlik, temizlik ve yolcu yönlendirme süreçlerine kadar tüm birimler 24 saat esasına göre kesintisiz çalışıldığı da ifade edildi.