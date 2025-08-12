Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yeni dönem bugün başladı

İstanbul Sabiha Gökçen (İSG) Uluslararası Havalimanı, Biniş Kartı Doğrulama Sistemi'ni devreye aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni sistem ile yolcular, biniş kartlarını, kimlik kartlarını, pasaportlarını veya ehliyetlerini dijital doğrulama cihazlarına okutarak kontrol noktasından geçebilecek.

İSG Uluslararası Havalimanı'nda, Yolcu Akışını İyileştirme Projesi'nin bir ayağı olarak hizmete alınan Biniş Kartı Doğrulama Sistemi ile yolcular, check-in ve güvenlik süreçlerinde daha kısa bekleme süreleriyle seyahatlerine konforlu ve keyifli bir başlangıç yapabilecek.

Biniş kartı doğrulama turnikeleri, yolculara görevlilerin işlem yapmasını beklemeden biniş kartı, mobil biniş kartı, kimlik kartı veya ehliyetlerini okutarak dijital doğrulama sistemi sayesinde direkt X-Ray alanlarına geçiş sağlıyor.

İÇ HATLAR VE DIŞ HATLARDA FARKLI UYGULAMA

Biniş Kartı Doğrulama Sistemi'nde, iç hat ve dış hat yolcuları için geçerli seyahat belgeleri farklılık gösteriyor.

İç hatlarda, Basılı Biniş Kartı, Mobil Biniş Kartı, TC Kimlik Kartı ve Yeni Tip Ehliyet geçerli seyahat belgeleri olarak kullanılabiliyor. İç Hat Giden Yolcu Kapısı'na gelen misafirler, girişte konumlandırılan 10 adet dijital doğrulama cihazından geçerli belgeleriyle kolayca geçiş yapabiliyor.

Dış Hat yolcuları ise Basılı Biniş Kartı ve Mobil Biniş Kartı ile cihazları kullanabilecek. Sistemler dijital yeniliklere hazır olduğunda diğer seyahat belgeleriyle de (pasaport, yüz tanıma vb.) biniş kartı doğrulaması yapılabilecek.

Dış Hat Giden Yolcu Terminali girişinde 16 adet, e-pasaport geçişinde ise 2 adet olmak üzere toplam 18 adet turnike yolcuların kullanımına açıldı.