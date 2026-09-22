Sadece 8 gün kaldı. Bankaların emeklilere promosyon teklifi 35 bin liraya kadar çıktı
22.09.2026 08:19
Son Güncelleme: 22.09.2026 08:23
Bankaların emekli promosyon maaş kampanyası 30 Eylül'de sona erecek. Bankalar emeklilere önerilerini 35 bin liraya kadar çıkardı. Bu önerilerin iyi hesaplanması emekliler için büyük avantaj.
Emekli maaşı için promosyon başvurusu için 8 gün kaldı. 30 Eylül’e kadar maaşını taşımak isteyenlerin bankasını seçmesi gerekiyor.
Bankalar 3 yol boyunca kendi bankalarından maaş almayı kabul edenlere yüksek promosyonlar öneriyor. 35 bin liraya kadar promosyon öneren banka bile var. Bankalar, genelde 20-25 bin lira önerirken, bazı uygulamalarını kullanmaları karışılığındı ek 2 ve 3 bin liralık ek ödemeler de yapıyor.
Emeklilerin, bankaların promosyon önerilerini iyi incelemeleri ve bu avantajlı önerileri iyi hesaplaması gerekiyor.
Bankaların promosyon önerileri emekli maaşına göre değişkenlik gösteriyor. Emeklilere cazip önerilerde bulunan bankalar, kredi kartı harcamalarında bonus, sigorta poliçelerinde “ek nakit” ödül gibibazı avantajlar da sunuyor.
3 yıl boyunca aynı bankadan maaş alma taahhüdü veren emekliler, onay sürecinin ardından nakit ödemelerini anında hesabında görebiliyor.
Peki en yüksek promosyonu hangi banka veriyor, 35 bin TL ödeme şartları neler? İşte banka banka güncel promosyon listesi.
İŞ BANKASI EMEKLİLERDE ÇITAYI YÜKSELTTİ 25 BİN LİRALIK PROMOSYON ŞARTLARI NELER?
1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında emekli maaşını İş Bankası’ndan almak için yeni talimat veren SGK Emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) promosyon taahhüdü vermeleri durumunda Emekli Promosyon kampanyasından yararlanabilecektir. Halihazırda emekli maaşını İş Bankası’ndan alan SGK Emeklilerinden; 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında promosyon taahhüdü verenler/ promosyon taahhüdünü yenileyenler Emekli Promosyon kampanyasından yararlanabilecek.
Banka kampanyasını internet sitesinden “Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya halihazırda SGK (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emekli maaşını İş Bankası'ndan alan müşterilere özel 15.000 TL' ye varan nakit promosyon fırsatı.” diyerek duyurdu. Ayrıntılı bilgiye buradan ulaşılabilinir. (https://www.isbank.com.tr/sgk-emeklilerine-ayricaliklar)
İş Bankası. 20 bin lira üstü maaşı olan emeklilere, 15 bin lira nakit promosyon verecek, fatura talimatı verilirse ek bin lira nakit, yeni kredi kartı alıp belirli miktarın üzerinde harcama yapana 9 bin liralık maxi puan verecek. Banka bu şekilde emeklilere 25 bin liralık promosyon öneriyor.
GARANTİ BANKASI 25 BİN LİRA ÖNERDİ, EK ÖDEMEDE DE YAPACAK
Garanti BBVA'da 2026 yılı emekli promosyon ve ödül fırsatı sunuyor.
Garanti BBVA emekli promosyonunda maaşı 10.000 TL’ye kadar olan emeklilerire 6 bin 250 TL, 10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilire 10 bin TL, 15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilerimize 12 bin 500 TL ve 20 bin ve üstünde olan emeklilere 15.000 TL olarak belirlendi.
Banka, ayrıca emekli maaş promosyonu kapsamında Bonus Kart veya Paracard'la 2.000 TL harcamaya 6.000 TL, 2.000 TL Avans Hesap harcamasına 2.000 TL, yeni sigorta poliçesi dee 2.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL'ye varan bonus da kazanma şansı sunuyor. Bankanın duyurusuna buradan ulaşılabilinir. (https://www.garantibbva.com.tr/odemeler-ve-hizmetler/emekli-maas-odemeleri)
Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 30 Eylül 2026’da bitiyor.
Bankanın internet sitesinde yer alan bilgile göre, 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon, Bonus Kart veya Paracard'la 2.000 TL harcamaya 6.000 TL, 2.000 TL Avans Hesap harcamanıza 2.000 TL, yeni sigorta poliçenize de 2.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL'ye varan bonus, toplamda 25 bin TL kazanabilirsiniz.
Garanti Bankası, emekli promosyonunu taşımak isteyenler için şu bilgiyi paylaştı:
"Emekli maaşını başka bankaya taşıma işlemlerinin ardından emekli promosyonları almaya hak kazanılabilir. Emekli maaşınızı başka bir bankadan alıyor ve emekliye banka promosyonu avantajından faydalanmak istiyorsanız Garanti BBVA Mobil üzerinden veya şubelerimize gelerek emekli maaşı taşıma başvurusunda bulunabilirsiniz. Yeni emekli olacaksanız SSK veya Bağ-Kur’dan başlatacağınız emeklilik işlemlerinde SGK Müdürlüklerine giderek veya e-Devlet üzerinden; Emekli Sandığı’ndan başlatacağınız işlemlerde ise çalıştığınız kuruma vereceğiniz emeklilik dilekçesinde maaş ödemelerine aracılık edecek banka seçeneğinde Garanti BBVA’yı tercih edebilir, 15.000 TL'ye varan banka maaş promosyonu ayrıcalığından yararlanabilirsiniz."
Garanti BBVA’da emekli maaşınızın bağlı olduğu Vadesiz TL hesabınızı kullanarak Garanti BBVA Mobil ve Garanti BBVA İnternet üzerinden yapacağınız havale ve hafta içi saat 08.30 - 16.00 arası yapılacak EFT/FAST işlemlerinizi ücretsiz olarak gerçekleştirebilirsiniz.
Banka, emekli maaş müşterilerine Garanti BBVA ATM’lerinden emekli maaş tutarı kadar yapacakları çekimlerde limit aşım ücreti alınmamakta. (Üst limit 200.000TL’dir)
YAPI KREDİ BANKASI EMEKLİYE 30 BİN LİRA ÖNERİYOR
Banka, duyurusunu “Tüm Emeklilere 30.000 TL’ye Varan Nakit Promosyon Kampanyası” olarak yaptı. Bankanın duyurusuna göre, 19 Eylül 2025 – 30 Eylül 2026 tarihleri arasında SGK Promosyon Taahhüdü veren tüm emekli müşterileri 30.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabilecek.
Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 6.250 TL; 10.000 TL - 14.999 TL arasındaysa 10.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 12.500 TL; 20.000 TL’nin üzerindeyse 15.000 TL promosyon ödenecek.
Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 2.000 TL; 10.000 TL - 14.499 TL arasındaysa 3.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 4.000 TL; 20.000 TL’nin üzerindeyse 5.000 TL ek nakit ödül ödenecek.
Bankanın internet sitesindeki bilgilere göre, emeklililer promosyon düzenlemesinin ayrıntıları şöyle:
-SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşterilerimiz 30.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabilecek.
- Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 6.250 TL; 10.000 TL - 14.999 TL arasındaysa 10.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 12.500 TL; 20.000 TL’ nin üzerindeyse 15.000 TL promosyon ödenecek.
-Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 2.000 TL; 10.000 TL - 14.499 TL arasındaysa 3.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 4.000 TL; 20.000 TL’nin üzerindeyse 5.000 TL ek nakit ödül ödenecek.
Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde asıl bireysel kredi kartları ile (ek kart ve sanal kartlar dahil değildir) toplamda 1.000 TL harcama yapılması durumunda, bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 2.000 TL; 10.000 TL - 14.499 TL arasındaysa 3.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 4.000 TL;
20.000 TL’nin üzerindeyse 5.000 TL ek ödül ödenir.
Bankanın promosyon konusunda verdiği bilgi şöyle:
Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde ilk defa Yapı Kredi Mobil uygulamasına giriş yapması veya Yapı Kredi Mobil uygulamasını yeniden aktif kullanmaya başlaması* gerekmektedir. Dijital aktiflik ek ödül kriterinin sağlanması durumunda; müşterilere, maaş baremi bağımsız 2000 TL ek nakit ödül ödenecek.
Yapı Kredi Mobil uygulamamız üzerinden Yapı Kredi müşterisi olunması halinde harcama koşulu olmaksızın ay sonunda kredi kartlarına artı 3.000 TL ek nakit ödül sunulmakta.
“Yapı Kredi Mobil Müşteri Olma” adımında bulunan kampanya kodu alanına EMEKLIYEMUJDE referans kodu girilerek Yapı Kredi müşterisi olunması halinde harcama koşulu olmaksızın kredi kartına 3.000 TL ek nakit ödül yüklemesi yapılacak.
30.000 TL'ye varan promosyon kampanyası kapsamında promosyon/ek nakit ödül başvurusu işlemleri Yapı Kredi Mobil, Yapı Kredi Bireysel Internet Şubesi, Müşteri İletişim Merkezi ve şubelerimiz aracılığı ile yapılacak.
ÖDÜLLER EMEKLİLİK HESABINA YATACAK
Fatura kredi kartı ve dijital aktiflik kampanyasından hak edilen ödüller, müşterinin emekli maaş hesabına yatırılacak.
Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) birden fazla gelir/aylık ödemesi alınıyor olması durumunda ödenecek promosyon/ek nakit ödül tutarı, koşulların sağlandığı tarih itibarıyla, Banka aracılığı ile yatan en son gelir/aylık tutarının toplamı dikkate alınarak hesaplanır ve tek bir promosyon/ek nakit ödül ödemesi yapılır.
Nakit promosyon ödemesi üç yıl için peşin olarak yapılır ve üç yıllık taahhüt süresinin başlangıcı olarak promosyonun hesaba yatırıldığı tarih esas alınır.
Nakit promosyon/ek nakit ödül ödemesi yapıldıktan sonra üç yıllık taahhüt süresi içerisinde gelir/aylığın artması halinde ilave promosyon/ek nakit ödül verilmez.
ING BANK
Banka promosyon kampanyasını "SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING’ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit emekli promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 32.000 TL'ye varan emekli maaş promosyonu kazanabilirsiniz." diyerek duyurdu.
Bu bankanın emeklilere önerileri şöyle:
"Dijitalden gerçekleştirdiğiniz para transferi işlemlerine masraf ödemezsiniz. İhtiyaç kredisinde %3,48 faiz oranından yararlanırsınız. Maaşınız yattığında, ilk 3 ay Turuncu Ekstra Plus avantajlarından puan toplama koşulu olmadan yararlanırsınız. İlk 3 aydan sonra maaşınız yattığı sürece, Turuncu Ekstra avantajlarından faydalanmaya devam edersiniz. Maaşınız 22.000 - 45.000 TL arasında ise Turuncu Ekstra Plus avantajlarından yararlanırsınız.
Maaşınız 45.001 - 90.000 TL arasında ise Turuncu Ekstra Ultra avantajlarından yararlanırsınız."
DENİZBANK PROMOSYON ÇITASINI 30 BİN LİRAYA ÇIKARDI
Bu banka da emeklilere 30.000 TL’ ye varan nakit promosyon sunuyor. Bankanın verdiği bilgiye göre, kampanya, 30.09.2026 tarihine kadar DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren emekliler ile bankadan emekli maaşı almakta olan mevcut 3 yıllık taahhüdü kampanya dönemi içerisinde biten emekliler için geçerli.
12.000 TL'ye varan nakit promosyona ilave olarak DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren Kredili Mevduat Hesabı, 2 adet Otomatik Fatura Talimatı ve aktif Kredi Kartımızı kullanan emeklilere maaş tutarına göre 18.000 TL'ye varan ek promosyon fırsatı sunulmak..
QNB BANK 20 BİN LİRA NAKİT PROMOSYON VERECEK
Emekli maaşını QNB'ye taşıyanlara 20.000 TL'ye varan nakit promosyon verecek. 22 Nisan 2026 tarihi itibarıyla emekli maaşın QNB’ye taşıyanlara ,3 yıl boyunca maaşınızı QNB'den alanlara 20.000 TL’ye varan nakit promosyon fırsatından faydalanma seçeneği sunuldu.
ŞEKERBANK 35 BİN LİRALIK İDDİALI ÖNERİDE BULUNDU
Emekli maaş promosyonu fırsatlarından yararlanmak için Şekerbank’I seçerse 35.000 TL'ye varan promosyon avantajı elde edebilecek. Yeni kampanya kapsamında temel maaş promosyonuna ek olarak tanımlanan ürün ve hizmet koşullarıyla birlikte emeklilere sunulan toplam promosyon tutarı 35.000 TL'ye kadar çıkıyor.
Ödemeler; maaş tutarına göre belirlenen ana promosyon ve bankacılık ürünlerinden yararlanılması durumunda eklenen ek promosyonlar (Vadesiz Hesap, Kredi Kartı Bonus, Sigorta, KMH ve Fatura Talimatı) üzerinden hesaplanıyor.