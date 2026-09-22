İŞ BANKASI EMEKLİLERDE ÇITAYI YÜKSELTTİ 25 BİN LİRALIK PROMOSYON ŞARTLARI NELER?

1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında emekli maaşını İş Bankası’ndan almak için yeni talimat veren SGK Emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) promosyon taahhüdü vermeleri durumunda Emekli Promosyon kampanyasından yararlanabilecektir. Halihazırda emekli maaşını İş Bankası’ndan alan SGK Emeklilerinden; 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında promosyon taahhüdü verenler/ promosyon taahhüdünü yenileyenler Emekli Promosyon kampanyasından yararlanabilecek.

Banka kampanyasını internet sitesinden “Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya halihazırda SGK (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emekli maaşını İş Bankası'ndan alan müşterilere özel 15.000 TL' ye varan nakit promosyon fırsatı.” diyerek duyurdu. Ayrıntılı bilgiye buradan ulaşılabilinir. (https://www.isbank.com.tr/sgk-emeklilerine-ayricaliklar)

İş Bankası. 20 bin lira üstü maaşı olan emeklilere, 15 bin lira nakit promosyon verecek, fatura talimatı verilirse ek bin lira nakit, yeni kredi kartı alıp belirli miktarın üzerinde harcama yapana 9 bin liralık maxi puan verecek. Banka bu şekilde emeklilere 25 bin liralık promosyon öneriyor.

GARANTİ BANKASI 25 BİN LİRA ÖNERDİ, EK ÖDEMEDE DE YAPACAK

Garanti BBVA'da 2026 yılı emekli promosyon ve ödül fırsatı sunuyor.

Garanti BBVA emekli promosyonunda maaşı 10.000 TL’ye kadar olan emeklilerire 6 bin 250 TL, 10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilire 10 bin TL, 15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilerimize 12 bin 500 TL ve 20 bin ve üstünde olan emeklilere 15.000 TL olarak belirlendi.

Banka, ayrıca emekli maaş promosyonu kapsamında Bonus Kart veya Paracard'la 2.000 TL harcamaya 6.000 TL, 2.000 TL Avans Hesap harcamasına 2.000 TL, yeni sigorta poliçesi dee 2.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL'ye varan bonus da kazanma şansı sunuyor. Bankanın duyurusuna buradan ulaşılabilinir. (https://www.garantibbva.com.tr/odemeler-ve-hizmetler/emekli-maas-odemeleri)

Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 30 Eylül 2026’da bitiyor.

Bankanın internet sitesinde yer alan bilgile göre, 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon, Bonus Kart veya Paracard'la 2.000 TL harcamaya 6.000 TL, 2.000 TL Avans Hesap harcamanıza 2.000 TL, yeni sigorta poliçenize de 2.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL'ye varan bonus, toplamda 25 bin TL kazanabilirsiniz.

Garanti Bankası, emekli promosyonunu taşımak isteyenler için şu bilgiyi paylaştı:

"Emekli maaşını başka bankaya taşıma işlemlerinin ardından emekli promosyonları almaya hak kazanılabilir. Emekli maaşınızı başka bir bankadan alıyor ve emekliye banka promosyonu avantajından faydalanmak istiyorsanız Garanti BBVA Mobil üzerinden veya şubelerimize gelerek emekli maaşı taşıma başvurusunda bulunabilirsiniz. Yeni emekli olacaksanız SSK veya Bağ-Kur’dan başlatacağınız emeklilik işlemlerinde SGK Müdürlüklerine giderek veya e-Devlet üzerinden; Emekli Sandığı’ndan başlatacağınız işlemlerde ise çalıştığınız kuruma vereceğiniz emeklilik dilekçesinde maaş ödemelerine aracılık edecek banka seçeneğinde Garanti BBVA’yı tercih edebilir, 15.000 TL'ye varan banka maaş promosyonu ayrıcalığından yararlanabilirsiniz."

Garanti BBVA’da emekli maaşınızın bağlı olduğu Vadesiz TL hesabınızı kullanarak Garanti BBVA Mobil ve Garanti BBVA İnternet üzerinden yapacağınız havale ve hafta içi saat 08.30 - 16.00 arası yapılacak EFT/FAST işlemlerinizi ücretsiz olarak gerçekleştirebilirsiniz.

Banka, emekli maaş müşterilerine Garanti BBVA ATM’lerinden emekli maaş tutarı kadar yapacakları çekimlerde limit aşım ücreti alınmamakta. (Üst limit 200.000TL’dir)