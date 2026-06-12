Sadettin Saran kaza yaptığı aracını satışa çıkardı

Milyonlarca liralık aracıyla geçtiğimiz aylarda trafik kazasına karışan iş insanı Sadettin Saran otomobilini satıyor.

İlan sitesine aracını yükleyen ve satışa koyan Saran, 13 milyon 250 bin lira fiyat etiketi belirledi.

HASAR KAYDI OLMAYAN 14,6 MİLYON LİRA

Hasar kaydı olmayan aynı donanıma sahip aracın fiyatı 14 milyon 650 bin lira olarak ilanda satışta bulunuyor.

3,1 MİLYON LİRA HASARI VAR

Aracın kazadan dolayı 3,1 milyon lira TRAMER kaydı olduğu ilanlarda belirtiliyor.

TAMPON, KAPUT, ÖN İKİ ÇAMURLUK DEĞİŞTİ

Kaza nedeniyle aracın ön tampon, kaputu, ön iki çamurluğu yetkili serviste değişmiş durumda. Aracın hava yastıkları da patlamıştı.

ARACINI KOMPLE KORUMAYA ALMIŞ

Milyoner iş insanı Sadettin Saran, aracını 2024 model BMW 740d xDrive Pure Excellence aracını çiziklere karşı korumak için komple PPF kaplama yaptırmış.

İLANI KENDİSİ VERMEK ZORUNDA

İş insanı Sadettin Saran'ın ilan verdiğini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi ancak son yapılan düzenlemeler nedeniyle ilanı kendisi ya da birinci dereceden yakınlarının vermesi gerekiyor.

TELEFON HATTI BAŞKASINA AİT

İlan sitesinde bulunan telefon hattı kontrol edildiğinde Sadettin Saran'a ait olmadığı ortaya çıkıyor.