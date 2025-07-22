Sağlık Bakanlığı talep etti, Influenza aşısı alınacak

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün influenza aşısı talebini karşılamak için teklif açtı.

Sağlık Bakanlığı talep etti, Influenza aşısı alınacak

Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte influenza () aşısı talebinde artış yaşanması bekleniyor. Bunun için Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Devlet Malzeme Ofisi'nden 125 bin doz mevsimsel influenza aşısı talep etti.

DMO ise talebe ilişkin teklif açtı. DMO iç piyasadan temin edilecek aşılar için usulleri belirledi.

İHALE TEKLİFLERİ 5 AĞUSTOS'A KADAR SÜRECEK

İhaleye teklifler kapalı zarf usulü gerçekleşecek ve 5 Ağustos 2025 tarihine kadar zarflar teslim edilecek.

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