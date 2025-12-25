Sağlıkta hizmet büyüyor. Ambulans sayısı 6 bini aştı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Bakanlıkta düzenlenen "856 Ambulansın Sağlık Hizmetine Alım Töreni"nde yaptığı konuşmada, 2002'de tüm Türkiye'de yalnızca 481 acil yardım istasyonu ve 618 ambulansın bulunduğunu anımsattı.

"2025 yılı itibarıyla acil yardım istasyonu sayımızı 3 bin 574'e çıkardık. Bu yıl hizmete aldığımız 856 yeni ambulansımızla birlikte toplam filomuzu 6 bin 308'e ulaştırdık" ifadelerini kullanan Memişoğlu, yapılan yatırımlarla ambulans başına düşen nüfus yoğunluğunu yüzde 10 azalttıklarını, istasyon başına düşen ambulans sayısını yüzde 8 artırdıklarını söyledi.

Memişoğlu, 2002'de 380 bin olan yıllık vaka müdahale kapasitesinin bugün 7 milyona ulaştığını dile getirerek, Türkiye'nin her köşesinde saniyelerle yarışan güçlü ve organize bir sistemin kararlılıkla işlediğini vurguladı.

Hizmet anlayışında coğrafi engelin olmadığının altını çizen Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Bugün envanterimizdeki özel donanımlı araçlarımızla dünyanın en modern filolarından birine sahibiz. En sarp köylerimiz için 228 kar paletli ve 20 snow track ambulansımız, en küçük canlarımız için 50 yenidoğan ambulansımız, trafikte zamanla yarışan 55 motosikletli ekibimiz, 93 yoğun bakım ve obez, 62 adet dört sedyeli ambulanslarımızla her türlü senaryoya hazırız. Denizlerimizde ise İstanbul, Çanakkale ve Balıkesir'de görev yapan 6 deniz ambulansımızla sadece bu yıl 3 binden fazla vakanın yardımına koştuk."

Hava ambulansı hizmetlerinde de çıtayı her geçen gün yükselttiklerini belirten Memişoğlu, "2008 yılında 5 araçla başladığımız bu yolculukta bugün 17 hava ambulansımızla hizmet veriyoruz. Bugüne kadar 70 binden fazla vatandaşımızı gökyüzünden şifaya taşıdık. 2026 yılı sonu itibarıyla bu gücü yerli ve milli GÖKBEY helikopter ambulansımız ile perçinleyeceğiz. Şifayı kendi kanatlarımızla, kendi mühendisliğimizle taşıyacağız." dedi.

"TÜM BU SİSTEMİN KALBİ FEDAKER ÇALIŞANLARIMIZDIR"

Memişoğlu, sağlık hizmetlerinde dijital alanda atılan adımlara bir yenisini daha eklediklerini dile getirerek, şunları ifade etti:

"Elektronik Vaka Sistemi (EVS) ve akıllı bileklik gibi dijital dönüşüm hamlelerimizle her saniyeyi kayıt altına alıyor, müdahaleyi hızlandırıyoruz. Çağrı anından hastaneden taburculuğa kadar bütün süreç artık sistem üzerinden yapılmakta, ambulansın konumundan hastanın hayati bulguları, yapılan tıbbi müdahalelerin, kullanılan ilaçlara kadar tüm veriler anlık takip edilmektedir. Vatandaşımıza hızlı ve etkin hizmet verebilmek adına canlı trafik verileri kullanılarak en yakın ve en uygun sağlık tesisi seçilebilmektedir."

Ambulans içerisinde bulunan kameralar ile özellikle çoklu trafik kazalarında olay yerinin anlık izlenebildiğini bu sayede vakaların durumuna uygun ambulans ve personelin yönlendirildiğini aktaran Memişoğlu, "Acil ve afet durumlarında yaralının alındığı konum, nakledildiği sağlık tesisi ve sürecin takibinin yapılabildiği, özellikle kimliksiz hastalarda karekodla hasta tanımlamaya yardımcı olmak adına Akıllı Bileklik Projesi'ni devreye alıyoruz. Tüm bu sistemin kalbi fedakar çalışanlarımızdır." diye konuştu.

Sahada cansiparane görev yapan doktorlara, teknisyenlere, en zorlu yolları aşan sürücülere, bu mukaddes hizmetin her alanında yer alan 50 bin acil sağlık personeline, 20 bin UMKE gönüllüsüne şükranlarını sunan Memişoğlu, bugün dağıtımı yapılacak 856 yeni ambulansın her bir kilometresinin hayra, şifaya ve kurtarılan hayatlara vesile olmasını temenni etti.

“KESİNTİSİZ SAĞLIK HİZMETİ SUNULUYOR”

Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Eray Çınar ise, kara, deniz ve hava ambulanslarının 7 gün 24 saat Türkiye'nin en ücra köşelerine kadar kesintisiz sağlık hizmeti sunduğunu belirtti.

Çınar, elektronik vaka sisteminin acil ve afet durumlarında hastane öncesi acil sağlık verilerinin gerçek zamanlı toplanmasını, işlenmesini ve yönetilmesini ambulans sefer süreçlerini uçta uca dijitalleştiren kapsamlı bir sistem olduğunu söyledi.

Vakaya çıkıştan hastanın hastaneye teslimine kadar tüm sürecin anlık izlenebilir hale geldiğini ifade eden Çınar, "Bugün itibarıyla 81 ilimizde tüm ambulans ekiplerimizce kullanılmaktadır. Elektronik vaka sistemi ile ambulans ekiplerimiz canlı trafik verilerini kullanıp olay yerine ve hastaneye en kısa sürede ulaşarak ambulans içerisinde hastanın muayene bulgularını ve hastaya yapılan işlemleri anlık olarak sisteme girilebilmektedir. Komuta kontrol merkezi tarafından da bu veriler takip edilebilmektedir." dedi.

Çınar, hastanın çağrı anından hastaneye teslimine kadar olan tüm sürecin entegre şekilde yönetildiğini, ilaç ve sarf malzemelerinin sistem üzerinden düşülerek anlık stok yönetiminin sağlandığını, hasta teslim süreçlerinin tamamen dijital hale getirildiğini ve milyonlarca kağıdın israf edilmesinin önlendiğini aktardı.

Elektronik vaka sisteminin bir diğer önemli bileşenin ise Akıllı Bileklik Projesi olduğuna işaret eden Çınar, "Pilot uygulama süreci başlamış olup, 2026 yılının ilk çeyreğinde 81 ilimize yaygınlaştırılacaktır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Sağlık Bakanı Memişoğlu, il sağlık müdürlerine hizmete girecek ambulansların anahtarlarını takdim etti.

Memişoğlu, daha sonra bakanlık yerleşkesinde hizmete alınan ambulanslardan birine bindi.