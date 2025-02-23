Sağlıkta katılım payı düşürüldü: Muayene ücretlerinde değişiklik

Sağlık Bakanlığı'na bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri ile bu hastanelere bağlı semt polikliniklerinde 45 lira olan katılım payı 20 liraya düşürüldü.

Birinci basamak sağlık hizmeti sunucularında yapılan hekim ve diş hekimi muayenesinden ise katılım payı alınmayacak.

İkinci ve üçüncü basamak özel sağlık hizmeti sunucularında katılım payı 50 lira olarak korundu. Tebliğ 15 Ocak 2025 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak.