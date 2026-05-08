SAHA 2026'da ilk 3 günde 8 milyar dolarlık ihracat
08.05.2026 13:52
SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, "SAHA 2026'da ülke olarak tarihi bir rekora imza attık." dedi.
SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nın ilk 3 gününde Türk şirketleri yaklaşık 8 milyar dolarlık ihracat sözleşmesi imzaladı.
SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "SAHA 2026'da ülke olarak tarihi bir rekora imza attık. Fuarın ilk 3 gününde firmalarımız yaklaşık 8 milyar dolarlık ihracat sözleşmesi imzaladı. Bu gurur tablosunu inşa eden tüm SAHA İstanbul üyelerimizi canıgönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
SAHA 2026, yarın gerçekleştirilecek etkinliklerin ardından sona erecek.