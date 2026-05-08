SAHA 2026'da ilk 3 günde 8 milyar dolarlık ihracat

İstanbul'da kapılarını açan SAHA EXPO 2026 ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

SAHA 2026 'da Türk şirketleri ihracata yönelik anlaşmalar yapıyor.

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "SAHA 2026'da ülke olarak tarihi bir rekora imza attık. Fuarın ilk 3 gününde firmalarımız yaklaşık 8 milyar dolarlık ihracat sözleşmesi imzaladı. Bu gurur tablosunu inşa eden tüm SAHA İstanbul üyelerimizi canıgönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

SAHA 2026, yarın gerçekleştirilecek etkinliklerin ardından sona erecek.