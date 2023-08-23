Sahibinden.com'a 40 milyon lira ceza

Rekabet Kurumu, internet satış platformu Sahibinden.com'un emlak ilanı alanında müşterilerin başka ilan platformlarına veri taşımasını zorlaştırarak ve fiili engeller çıkartarak rekabeti sınırladığı gerekçesiyle şirkete 40 milyon lira para cezası verdi.



Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklamada Sahibinden.com'un kurumsal üyelerinin veri taşımalarını engellemek suretiyle birden fazla platform kullanmalarını zorlaştırdığı ve sözleşmelere getirdiği rekabet etmeme yükümlülüğü yoluyla münhasırlık uyguladığının belirlendiği ifade edildi.



Rekabet Kurumu şirketin üç ay içinde durumu düzeltici tedbirler almasını istedi ve kararlara uyumun üç yıl boyunca yılda bir denetleneceğini belirtti.



Sahibinden.com karara 60 gün içinde itiraz edebilecek.