Sahibinden, Letgo, Dolap. İnternet satışların tümüne inceleme geliyor

Vergi denetimi kapsamı, e-ticaretin dışına çıkarılarak dijital ortamlardaki tüm ekonomik faaliyetleri kapsayacak şekilde genişletildi.

Taşınır ve taşınmazlar ile mal ve hizmetlerin alınması,satılması veya kiralanmasının temin edilmesine yönelik olarak verilen ilanların yayımlanmasına aracılık eden aracı hizmet sağlayıcıları, sosyal ağ sağlayıcıları ile yer sağlayıcılara elektronik ortamda bildirim zorunluluğu getirilmesine ilişkin usul ve esasların düzenlendiği Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'nin 5 Eylül 2026 tarihli sayısında yayımlandı.

Tebliği ile elektronik ticaret ve internet üzerinden yürütülen ticari faaliyetlere ilişkin vergi düzenlemesinde kapsam genişletildi. Değişiklikle, vergi güvenliğinin sağlanması amacıyla yalnızca elektronik ticaret faaliyetlerine ilişkin değil, internet ve diğer dijital ortamlarda gerçekleştirilen alım, satım, kiralama, ilan ve reklam faaliyetlerine yönelik bilgi ve bildirim yükümlülüklerinin de uygulanabilmesinin önü açıldı.

Düzenleme ile internet ve dijital ortamlardaki alım, satım, kiralama, ilan ve reklam faaliyetleri vergi denetimi kapsamına alındı. Üyelerin doğrudan satış yaptığı ikinci el platformları da uygulama kapsamında. İkinci el eşya satışlarında, sürekli bu tür işlem yapanlar yakından takibe alınacak.

E-ticaret platformları, ilan siteleri, sosyal ağlar, erişim ve yer sağlayıcılar da kapsam içine dahil edildi.



KULLANICILARIN BİLGİLERİ GİB'E BİLDİRİLECEK



İlan platformları ve sosyal ağlar, kullanıcıların TCKN, YKN, VKN gibi mükellefiyet bilgilerini Gelir İdaresi Başkanlığına bildirecek.

Platformlar da satış ve kiralama ilanlarına ilişkin işlem ve ilan bilgilerini de Gelir İdaresi Başkanlığına aktaracak.

Bildirimler aylık dönemler halinde elektronik ortamda yapılacak.

Düzenlemeyle dijital platformlardaki ticari faaliyetlerin vergi idaresi tarafından daha kapsamlı şekilde takip edilmesi sağlanacak.

VERGİ VE KDV ÖDEMESİ GELEBİLİR

Maliye 'nnin bu kararı, internette ikinci el dahil, satış işlemlerini ticari faaliyete dönüştürenleri hedef alıyor. Denetim sırasında sürekli satış ve vergi kapsamına giren işlem yapanlar, yüzde 10 ile yüzde 40 arası gelir vergisi ödeyecek ayrıca satışa konu malın tabi olduğu oran kadar KDV yükümlülüğü çıkacak. 3 veya daha fazla gelir vergisine konu faaliyette bulunanlar Maliye tarafından takibe alınacak.