Sahte altınlara mihenk taşı bile işe yaramıyor: Sahte altın nasıl anlaşılır?

Son dönemlerde sahte ya da ayarı düşük altın satışlarında artış yaşandı. 3 bin 800 TL'ye yükselen gram altın fiyatlarıyla piyasada sahtecilik de arttı. Sahtesi ve gerçeği arasındaki farkı anlamanın imkansız olduğu ortamda yatırımcıyı koruyacak yolları anlattı.

İŞE YARAMADIĞI DURUMLAR DA OLUYOR



Ancak bazen mihenk taşı testi de işe yaramıyor. Çünkü, dolandırıcılar teknolojiyi iyi kullanıyor.



Bu kez şüpheli altınlar "ayar evi" adı verilen laboratuvarlara yollanıyor.