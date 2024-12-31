Sahte dolarlar Suriye'yi işgal etti. Şam'da gerçeğinden ayırmak zor

Sahte dolarlar, Suriye'de çığ gibi yayılmaya başladı. Sahte dolar krizi nedeniyle ülkedeki döviz büroları ve bankalarda 50 ve 100 dolar alımı durdurmak üzere. Piyasada dolaşan sahte dolarlar, döviz banknot sayma ve döviz kontrol makinelerini atlatmayı başarıyor.

Türkiye'de de paniğe neden olan sahte 50 ve 100 dolarların Ortadoğu, Asya ve Balkanlar'da basılıp Suriye'ye getirildiği düşünülüyor. Lübnan da sahte doların merkezi haline gelmiş durumda.

Sahte dolarlar Suriye'de karaborsadaki döviz kurundan çok daha düşük fiyatlarla sosyal medya grupları aracılığıyla açık bir şekilde satılıyor.

SAHTE DOLAR NASIL ANLAŞILIR?

Güvenlik Şeridi: 100, 50, 20, 10 ve 5 dolar banknotlarında, banknotun içinde dikey bir güvenlik şeridi yer alır. Bu şerit:

Işığa tutulduğunda görünür hale gelir.



Banknotun değerini belirtir.



UV ışığında farklı renkte parlar.



Su Yolu (Filigran): Işığa tuttuğunuzda, banknotun sol tarafında, o banknot üzerindeki kişinin yüzünün bir filigranını görebilmelisiniz.

Gerçek dolar, özel bir pamuk ve keten karışımından yapılmış olup, sıradan kağıtlardan farklı bir dokuya sahiptir.



Kaygan ve Pürüzsüz Olmaz: Gerçek doların dokusu hafif pürüzlüdür.



Ses Testi: Parayı katladığınızda veya buruşturduğunuzda kağıt para gibi değil, kumaş benzeri bir ses çıkarmalıdır.