Sahte piyango bileti uyarısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken'den sahte milli piyango bileti uyarısı geldi.



Palandöken, "Bugünlerde tabii bunların sahtelerinin piyasaya sürülme ihtimali yine paralarda olduğu gibi mümkün... Dolayısıyla vatandaşlar çok dikkatli olmalı, umudunuz boşa gitmesin." dedi.



Vatadaşları sahte biletlere karşı dikkatli olmaya çağıran Palandöken, bilet alırken dikkat edilmesi gereken tedbirlere dikkat çekti.



Palandöken, "Bunun için mutlaka sabit bayiilerden ve yahut gezici bayilerden o da kimlik numaralarına bakmak suretiyle biletlerini aldıkları zaman mutlaka arkalarında kaşelerini görmeli. Satıcının numarasını görmeleri." ifadesini kullandı.

