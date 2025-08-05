Sahte SGK'dan icraya, tefecilikten krediye: Sosyal medyada büyük tuzak

Türkiye'de sahte diploma gündemini takip ediyor. Pek çok kurumun sistemine girerek sahte diploma, sahte ehliyet ve sahte belge oluşturan dolandırıcılara operasyon düzenlendi. Sosyal medyada ise sahtecilikle birçok işlemin yapılmaya devam edildiği görülüyor.



Kredi çıkarma, sahte SGK kaydı, gelir belgesi, sağlık hizmetlerinden yararlanma, hacizli ve rehinli araçları satın alma, haciz ve icra kaldırma gibi işlemler için verilen ilanlara kolayca erişilebiliyor.



ÖDENMEYECEK KREDİLER VERİLİYOR



Krediye erişimi olmayan, notu düşük ya da kredi çıkması için sınırda olan, borcu bulunan kişilere yönelik kredi çıkarma işlemleri aracılarla yapılıyor. Aracı kişilerin ilgili bankaların şube yöneticileriyle işbirliği içinde işlemleri yaptığı iddia ediliyor.

AKTİF, GERİYE DÖNÜK SGK YAPIYORLAR



Sosyal Güvenlik Kurumu kaydı olmayan, çalışmayan kişilere yönelik olarak aktif, geriye dönük, 1-3-6 aylık SSK'lar yapılabildiği öne sürülüyor. İşlemlerin resmi olarak yapıldığı ve e-Devlet'e yansıtıldığı da garantili ediliyor. Bu işlem de yasa dışı olarak gerçekleşiyor.



Böylece kredi kullanma, kredi kartı çıkarma, hastanede ücretsiz muayene olma, emeklilik için eksik primi olanlar, Bağ-Kur prim ödemesini doldurmak isteyenler, sigortasız çalışıp kendi sigortasını ödemek isteyenler, gelir belgesi oluşturmak isteyenler bu yöntemi kullanıyor.

TEFECİLER BORÇ VERİYOR



Devlete ait otoritelerden hiçbir izin almadan finansman sağlayan kişiler de sosyal medya platformlarına ilan veriyor. "Faizli vadeli kredi verilir" açıklamasıyla paraya ihtiyacı olan kişilere senetler imzalatılarak yüksek faizli, kısa vadeli krediler veriliyor ve ödenmesi de mümkün olmadığı için sonrasında varsa mallarına el konuluyor ve büyük mağduriyetler ortaya çıkıyor.

İCRA DOSYALARI SİLİNİYOR



Haciz ve icralık olanların kayıtlarının silindiğine dair ilanlar da veriliyor. İcra dosyalarının silindiğinin garantisini de önce bir tanesinin silindiği ve sonrasında ücret talep edildiği belirtiliyor. Ücretin de dosya borç miktarına bağlı olarak belirlendiği ancak düşük fiyatlarla icraların sistemlerden silindiği öne sürülüyor.



İcraların kalktığına dair e-Devlet üzerinden kontrol edilmesi de sağlanıp garanti verildiği de iddia ediliyor.

REHİNLİ, HACİZLİ, YABANCI PLAKALI ARAÇLAR SATILIYOR



Rehinli, hacizli ve yabancı plakalı araçlar sosyal medya üzerinden satılıyor. Ödenmesi mümkün olmayan, üzerinde birden çok icra bulunan yerli plakalı araçlar, yurt dışından Türkiye'ye gelmiş ve para için parçalatılan araçlar satılıyor. Satışlara ilişkin ilanlar sosyal medya sitelerinde paylaşılıyor. Bu araçlar ya change işlerinde ya da yedek parça olarak satılıyor.