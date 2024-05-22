Sahte yetkili servislere 15 milyon lira ceza

Ticaret Bakanlığı’na yapılan başvurular neticesinde özellikle kombi, beyaz eşya, klima ve cep telefonlarına ilişkin tamir, bakım ve yedek parça temini amacıyla yetkili servislerden hizmet almak isteyen tüketicilerin yetkili olmamalarına rağmen yetkili servis gibi tanıtım yapan servisler tarafından mağdur edildiği belirlendi.



Bu çerçevede sahte yetkili servislere yönelik Ticaret Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen denetimler ve bakanlık bünyesindeki Reklam Kurulu tarafından internet arama motorları ve sosyal medya üzerinden yapılan reklamlara ilişkin yürütülen incelemeler neticesinde son iki yılda yaklaşık 15 milyon lira idari para cezası uygulandı.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan denetimler sonucunda suç unsuru teşkil eden uygulamaların tespiti halinde ilgili kişiler hakkında cumhuriyet başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunuldu.

İNTERNET ARAMA SONUÇLARINA DİKKAT EDİLMELİ

Öte yandan internet aramalarında ilk sıralarda çıkan servislerin reklamları ve internet adreslerinde yer alan firma logoları yeterli görülmemeli, bu servislerin mutlaka üretici veya ithalatçı firmanın internet sitesinde veya SERBİS’de yer alıp yer almadığı kontrol edilmeli.

Tüketiciler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve Ticaret Bakanlığı web sayfası üzerinden ihbar ve şikayetlerini iletebiliyor.

Tüketiciler, Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan ve “www.servis.gov.tr” adresinden erişilebilen Servis Bilgi Sistemi (SERBİS) aracılığıyla kullanmış oldukları ürünlerin yetkili servis bilgisine de ulaşabiliyor.

