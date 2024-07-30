Sahte zeytinyağı Avrupa'ya yayıldı: Nasıl tespit edilir?

Küresel ısınma üretimi düşürdü. Sahte zeytinyağı Avrupa'ya yayıldı.



İngiliz The Guardian'ın haberine göre Avrupa Birliği'nde bu yıl rekor sayıda zeytinyağı sahteciliği yapıldı.



2018'in ilk çeyreğinde sadece 15 vaka kaydedilmişti. Bu yılın ilk üç ayında bu sayı üç kattan fazla artarak 50'ye çıktı.



Bu rakamlar sadece Birliğin sağlık müdürlüğüne bildirilen vakaları kapsıyor, yerel olayları içermiyor.



Uzmanlara göre, sahteciliğin boyutu çok daha yüksek...



SAHTE ZEYTİNYAĞI NASIL ANLAŞILIR?



Genellikle sızma zeytinyağı daha az kaliteli yağlarla karıştırılıyor.



Bu karışıma rağmen, etikette lüks olan yağın içeriği yer alıyor.



İnsan tüketimi için uygun olmayan bazı yağlar da zeytinyağı olarak pazarlanabiliyor.



Bazı yağlar birkaç ülke birden dolaşabiliyor.



Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Yaşar Üzümcü, "Tüketiciler bunu anlayabilir mi? Bu hemen hemen imkansız, insanın 5 duyu organıyla anlaması imkansız bir şey. Bunlar en net olarak laboratuvar analiziyle anlaşılır" dedi.



AKDENİZ ÜLKELERİ İLK SIRADA



Avrupa'daki sahte zeytinyağı bildiriminin çoğu İtalya'dan yapılıyor.



Geçen yıl kasım ayında İtalyan yetkililer, 550 bin litre yağa el koymuştu. Ele geçirilen malların değeri 250 bin euroydu.



Bildirim rakamları, bu durumun çok daha yaygın olduğunu gösteriyor. Sahtecilik oranlarında, İtalya'yı İspanya ve Yunanistan takip ediyor.



ÜRETİMDE DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ



Küresel ısınma son yıllarda zeytinyağı üretim seviyelerini düşürdü.



Uluslararası Zeytin Konseyi'nin rakamlarına göre üretim bu sezon, 2018-2019'a sezonuna göre 4'te 1 daha düşük olacak.



2,4 milyonluk üretim rakamının 2,6 milyonluk tüketim rakamının altında kalacağı düşünülüyor.

