Sakarya Gaz Sahası’nda üretim 4 katına çıkacak

Bakanlık tarafından yapılan duyuruda, Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Çalışmaları’nın Faz-3 aşamasına geçildiği belirtildi. Bu kapsamda, Çin menşeli bir firmayla anlaşmaya varılarak yeni bir Yüzer Üretim Platformu (FPU) için mühendislik, tedarik, imalat, kurulum ve devreye alma faaliyetlerini kapsayan sözleşme imzalandı. Platformun üretimine Çin’de başlandı.



TEKNİK ÖZELLİKLER



Yeni platform, tıpkı Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu gibi gemi formunda inşa edilecek. 273 metre uzunluğunda, 54 metre genişliğinde ve 26 metre derinliğinde olacak. Karadan yaklaşık 180 kilometre açıkta, 2 bin 200 metre su derinliğinde konuşlanacak platform, 20 halat sistemiyle deniz tabanına sabitlenecek. Ayrıca, üzerinde 150 personel için barınma alanı bulunacak.



ÜRETİM KAPASİTESİ



Platform, kuyulardan çıkan ham doğal gazın işlenmesi, ayrıştırılması ve ölçümünü yaparak, gazı deniz altı boru hattı üzerinden doğrudan ulusal iletim ağına aktaracak. Günlük 25 milyon metreküp üretim kapasitesine sahip olacak. İlk etapta ise 27 derin deniz kuyusundan 20 milyon metreküp doğal gaz üretilmesi planlanıyor.



ÜRETİM 4 KATINA ÇIKACAK



Bakan Bayraktar, şu anda Sakarya Gaz Sahası’ndan günlük 9,5 milyon metreküp gaz üretildiğini hatırlatarak, şunları söyledi:



“2026 ortasında devreye girecek Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu ile üretim günlük 20 milyon metreküpe ulaşacak. Ona bir kardeş daha geliyor. Çin’de inşası süren yeni platformumuzun 2027 sonunda Türkiye’ye doğru yola çıkmasını, 2028 ortasında ise devreye girmesini planlıyoruz. Bu yeni platform ile Sakarya Gaz Sahası’ndaki üretim bugüne kıyasla 4 katına çıkarak günlük 40 milyon metreküpe yükselecek.”