Sakarya Gaz Sahası'nda üretim 5 katına çıkacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerji gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, dün Milli Türk Talebe Birliği tarafından düzenlenen iftar programına katılan Bayraktar, "Enerjideki bağımsızlık meselesi bizim için bir milli güvenlik meselesidir." dedi.



Bakan Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'nın 3 milyon hanenin gaz ihtiyacını karşıladığını belirterek, "İnşallah nisanda bir kilometre taşına ulaşacağız. Bugünkü üretimi yüzde 25 artıracağız. 2028'de bugünkünün 5 katı gaz üreterek Türkiye'nin konutlarda kullandığı gazı kendi gazımızdan sağlıyor olacağız." değerlendirmesinde bulundu.



"GABAR'DA HEDEF 100 BİN VARİLİ AŞMAK"



Petrolün yüzde 92'sinin ithal edildiğini aktaran Bayraktar, "Adı terörle anılan Gabar'da şu anda hummalı bir çalışma var. Terörden dolayı adeta girilemeyen dağlarda, 90'ın üzerinde kuyu faaliyet gösteriyor. Günde 80 bin varil petrol üretir hale geldik. Burada Türkiye'nin en kaliteli petrolünü üretiyoruz. Allah'ın izniyle 100 bin varilin de üzerine çıkacağız." ifadelerini kullandı.



Bayraktar, Türkiye'nin Somali, Libya, Irak, Azerbaycan, Türkmenistan ve Afrika'da doğal gaz ve maden arayan bir ülke haline geldiğini, Nijer'deki ilk altın madeninden 2026'da yaklaşık 3,5 ton altın üretmeyi hedeflediklerini bildirdi.