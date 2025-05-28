Salatalık havuzunda mide bulandıran görüntü... Bakanlık açıklama yaptı

Gıda sektörünün hijyen konusunda hassas olması gerekirken Adana'da mide bulandıran görüntüler ortaya çıktı.



Sosyal medyaya düşen görüntülerde salatalıkların yıkandığı havuza vücudunu sokarak giren işçi paketleme kasalarına salatalıkları doldurmaya çalışıyordu.



Mide bulandıran görüntülere ilişkin olarak Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü açıklama yaptı.



Açıklamanın ayrıntılarında görüntülerin Adana'nın Yüreğir İlçesinin Çatalpınar Mahallesi'nde köylü üreticilerin ortak kullandığı salatalık yıkama havuzuna hijyenik olmayan koşullarda yıkama yapıldığı ve görüntülerin sosyal medyada yer aldığı belirtildi.

"HİJYEN KURALLARINA UYULDU"



Bakanlık açıklamasının devamında tesiste hijyen esaslarına uyulduğu, videonun geçmiş bir tarihte çekildiği ve videodaki işçinin işten çıkarıldığı vurgusunda bulunuldu.

"İŞÇİYE ADLİ VE İDARİ İŞLEM BAŞLATILDI"



İşçiye ilişkin olarak adli ve idari işlemlerin de başlatıldığı açıklandı.