Salçalık domates fiyatları arttı

Türkiye salçalık domates üretiminin yaklaşık yarısının yetiştirildiği Bursa'nın Karacabey ilçesinde geçen yıl yaşanan fiyat düşüklüğü bu sene ekim alanlarının daralmasına yol açtı. Geçen yıl salçalık domatesin tonunun bin 500 liraya kadar düştüğünü, çiftçilerin eylemlerle sesini duyurmaya çalıştığını dile getiren Karacabey Ziraat Odası 2. Başkanı Ramazan Düzen, "Şu anda serbest piyasada tonu 4 bin 500 ve 4 bin 800 bandında gidiyor. Geçen seneye göre 3 katını gördü. Fabrika teslim ise 4 bin 700 ila 4 bin 850 lira arasında seyrediyor" dedi.



Karacabey Ziraat Odası 2. Başkanı Ramazan Düzen, Karacabey Ovası'nın Güney Marmara'nın en büyük ovası olduğunu söyledi. Yaklaşık 680 bin dönümlük ovanın 450 bininin sulanabilir olduğunu aktaran Düzen, domates ekiminin en fazla yapıldığı Karacabey'in yıllara göre değişmekle beraber ülke ihtiyacının yüzde 40-50'sini karşıladığını anlattı.



Geçen yıl salçalık domatesin tonunun bin 500 liraya kadar düştüğünü, çiftçilerin eylemlerle sesini duyurmaya çalıştığını dile getiren Düzen, şöyle konuştu:



"Şu anda serbest piyasada tonu 4 bin 500 ve 4 bin 800 bandında gidiyor. Geçen seneye göre 3 katını gördü. Fabrika teslim ise 4 bin 700 ila 4 bin 850 lira arasında seyrediyor. Karacabey ortalaması dekara 7 tondur. Taahhütle fiyatlar bizi kurtarmıyor. 10 ton alan zarar etmeyebilir. Ama yüzde 10 civarında kar ediyordur. Üreticinin toplanan maldan zararı var. Güney Marmara'da yani Karacabey, Susurluk, Manyas ve Mustafaemalpaşa'da 17 salça fabrikası bulunuyor. Bu fabrikaların bulunduğu alanda köylerle beraber geçen yıl 150 bin dekara yakın ekim vardı. Bu yıl 80-90 bin dekara geriledi."



"ÇİFTÇİLER ZARARA İMZA ATMADI"



Düzen, ton olarak bakıldığını 1 milyon ton civarından 600 bin tonlara gerilediğini yani 400 bin tonluk bir azalma olduğunu söyledi. Yaklaşık 60 bin dekara bu yıl genellikle karpuz ekiminin yapıldığına dikkati çeken Düzen, "Mısırda ve diğer ürünlerde artış oldu. Domatesten kaçılmasının sebebi şu, fabrikalar taahhüt fiyatlarını açıkladığı dönemde yılbaşında, 4 bin 300 lira da vadeli, 4 bin 200 lira peşin olarak açıkladı. Çiftçiler zarara imza atmadı. Geçen yıl serbest ekenler de çok zarar etti. Her köyde çiftçiler zararını karşılamak için tarlasını, traktörünü sattı. Geçen yıl yapılan zarar 3-5 yılda kapatılacak gibi değil" dedi.



Kendisinin bin dönüme yakın ekim yaptığını dile getiren Düzen, "Her ekimimde dönümün maliyeti 40 bin lira. Dönümden 7 ton aldınız ve kilosunu 5 liradan verdiniz elinize geçecek para 35 bin lira. Dönüm başına 5 bin lira zarar. Bin dönümde 5 milyon zarar. Girdilerimizi hem vadeli yapıyoruz. Mazot gübre ne kullansanız vadeli alıyorum. Enflasyon, dolar her şey yükseliyor girdiler yükseliyor. Ama çiftçinin ürünü yükselmiyor" diye konuştu.



Düzen, buğday, mısır, ayçiçeği, pancar gibi ana ürünlerde çiftçiye yeteri destek verilmedikçe benzer sorunların birçok üründe sürekli yaşanacağını sözlerine ekledi.