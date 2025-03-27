Samsun'a iki büyük yatırım! Chery ile MKE üretim tesisi kuruyor

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı (SBB) Halit Doğan, Çinli otomotiv markası Chery ve Makine Kimya Endüstrisi (MKE) yatırımlarıyla kentin üretim merkezi haline dönüşeceğini bildirdi.



Doğan, yaptığı yazılı açıklamada, Çinli otomotiv markası Chery ve Makine Kimya Endüstrisi Çarşamba Üretim Kampüsü hakkındaki son gelişmeleri paylaştı.



Söz konusu yatırımların şehre kazandırılmasının şehrin gücüne güç katacağını vurgulayan Doğan, "Bu büyük yatırımlar gelişen sanayisi, büyüyen ekonomisi, genç ve yetenekli iş gücü, yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme stratejisiyle Türkiye Yüzyılı'na önemli katkılar sağlayan Samsun'umuzun gücüne güç katacak. Samsun'umuzun evladı artık çalışmak için gurbete gitmek durumunda kalmayacak." ifadelerini kullandı.



"CHERY İLE SAMSUN 1 MİLYAR DOLAR KAZANACAK"



Halit Doğan, sanayiden tarıma, ekonomiden eğitime kadar farklı alanlarda büyük bir potansiyele sahip Samsun'un potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek amacıyla birçok önemli adım atıldığını vurguladı.



Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bulunan Yeni Organize Sanayi Bölgesi'nde Çinli Chery'nin üretim kampüsü kuracağını belirten Doğan, şöyle devam etti:



"Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'de Çinli Chery'nin yetkilileri ile bir araya gelerek yatırım için Samsun'umuzu tercih etmelerinden dolayı firma yetkililerine teşekkür belgesi verdi. Chery ile Samsun'umuz 1 milyar dolar yatırım kazanmış olacak. Beş binden fazla kişiye de istihdam sağlanacak. Yıllık 200 bin kapasiteyle kurulacak tesislerde, yeni nesil elektrikli araç ve parçalarının üretimi gerçekleştirilecek."



"MKE TABELALARI ASILDI"



MKE'nin Çarşamba Üretim Kampüsü'ne ait tabelaların asıldığını belirten Başkan Doğan, bu yatırımın şehir için çok önemli olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:



"Bu büyük yatırımlar gelişen sanayisi, büyüyen ekonomisi, genç ve yetenekli iş gücü, yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme stratejisiyle Türkiye Yüzyılı'na önemli katkılar sağlayan Samsun'umuzun gücüne güç katacak. En büyük gayemiz Samsun'umuzun evladının 'doğduğu yer, doyduğu yer olsun' diyeydi. İnşallah artık şehrimizin evladı çalışmak için gurbete gitmek durumunda kalmayacak. Şehrimiz yatırımlarla anılacak, büyüyecek, daha ileri gidecek. MKE Çarşamba Üretim Kampüsümüzün bugün tabelaları asıldı. Çarşamba'mıza, Samsun'umuza ve ülkemize hayırlı olsun. Samsun'umuz inşallah bundan sonraki süreçte de yatırımcıların gözde adresi olacaktır."