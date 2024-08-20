Samsun'da ekmeğe gizli zam

Samsun'da 250 gramı 10 TL'den satılan ekmeğe "gizli zam" uygulanarak 200 gramı 10 TL'den satışa sunulacak. Yarından itibaren uygulanacak tarifeye vatandaşlar tepki gösterdi.



Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı (SESOB) ve Samsun Fırıncılar Odası'nın kararı ile Samsun'da uygulanan ekmek fiyat tarifesi değişti.



21 Ağustos'ta yürürlüğe girecek yeni tarifeyle 250 gramı 10 TL'den satılan ekmeğe "gizli zam" uygulanarak 200 gramı 10 TL'den satışa sunulacak.



Vatandaşlar, ekmeğe uygulanan zamma tepki göstererek artık günde 1-2 ekmek daha fazla almak zorunda kalacaklarını söyledi.