Samsun'da yapı belgesi verilen daire sayısı arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yapı izin istatistikleri ile ilgili verileri paylaştı. İstatistiklere göre ülke genelinde yapı ruhsatı verilen binaların yüzölçümü yüzde 61,8 arttı, yapı kullanma izin belgesi verilen binaların yüzölçümü de yüzde 30,2 arttı.

Samsun’da bu yılın 2. çeyreğinde yapı ruhsatı verilen daire sayısı 4 bin 283, yapı kullanma izin belgesi verilen daire sayısı da 3 bin 093 olarak açıklandı.

2024 yılı ilk çeyreğinde Samsun’da yapı belgesi verilen daire sayısı 3 bin 910, ikinci çeyreğinde bin 312 olmak üzere aynı yılın ilk 6 ayında bu rakam 5 bin 222 olmuştu. 2025’in ilk çeyreğinde bu sayı 2 bin 479, ikinci çeyreğinde 3 bin 093 olmak üzere yılın ilk 6 ayında 5 bin 572 oldu. Böylece 2025’in ilk 6 ayında bir önceki yılın ilk 6 ayına göre 350 adet daire yapı belgesi daha fazla verildi.