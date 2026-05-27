Samsung çalışanlarına 340 bin dolar ikramiye, grev yapılmayacak

Samsung Electronics Co.'nun en büyük sendikası, çip işçilerine ortalama 340 bin dolar civarında bir ikramiye ödenmesini öngören bir ücret anlaşmasını onaylayarak, küresel çip tedarikini aksatma tehdidi oluşturan grevi önledi.

Sendika, üyelerinin yaklaşık yüzde 74'ünün, geçtiğimiz haftalarda çalkantılı geçen müzakerelerin ardından dünyanın en büyük bellek çip üreticisiyle varılan anlaşma lehine oy kullandığını açıkladı. Samsung'un hisseleri Seul'de yüzde 8'e kadar yükseldi.