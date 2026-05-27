Samsung çalışanlarına 340 bin dolar ikramiye, grev yapılmayacak
27.05.2026 08:52
Uzun süredir sendikayla kriz yaşayan Samsung yönetimi geri adım attı.
Samsung çip işçileri, grevi önleyen ücret anlaşmasını kabul etti.
Samsung Electronics Co.'nun en büyük sendikası, çip işçilerine ortalama 340 bin dolar civarında bir ikramiye ödenmesini öngören bir ücret anlaşmasını onaylayarak, küresel çip tedarikini aksatma tehdidi oluşturan grevi önledi.
Sendika, üyelerinin yaklaşık yüzde 74'ünün, geçtiğimiz haftalarda çalkantılı geçen müzakerelerin ardından dünyanın en büyük bellek çip üreticisiyle varılan anlaşma lehine oy kullandığını açıkladı. Samsung'un hisseleri Seul'de yüzde 8'e kadar yükseldi.