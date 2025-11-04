Samsung milyonlarca dolarlık tazminatı ödemek istemiyor

Samsung Electronics, OLED ekran patentlerinin ihlali nedeniyle Pictiva Displays'a 191.4 milyon dolar tazminat ödemesini emreden bir ABD federal jüri kararını temyize götüreceğini açıkladı.



Teksas'daki bir mahkeme jürisi, çeşitli Samsung cihazlarının OLED ekran teknolojisiyle ilgili iki Pictiva patentini ihlal ettiğine hükmetmişti.



Teknoloji devi, yaptığı açıklamada, "İlgili iki patentle ilgili kararı temyize götürmeyi planlıyoruz. İlgili patentleri geçersiz kılmak için ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi tarafından halihazırda incelenmekte olan bir dilekçe zaten sunduk" ifadelerini kullandı.

