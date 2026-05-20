Samsung'da zor günler, greve devam ediyorlar

Samsung Electronics'teki sendika liderleri yaptıkları açıklamada, yönetimle ikramiye ödemeleri konusunda yapılan görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından, piyasadaki giderek derinleşen bellek çipi kıtlığı nedeniyle üretim belirsizliğinin artması üzerine, üyelerinin Perşembe gününden itibaren planlandığı gibi 18 günlük tam kapsamlı bir greve gideceğini söyledi.

Samsung Electronics İşçi Sendikası Başkanı Choi Seung-ho, Sejong şehrindeki Ulusal Çalışma İlişkileri Komisyonu'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yönetimin karar alma sürecindeki gecikmeler nedeniyle arabuluculuk sonrası sürecin sona ermesinden derin üzüntü duyuyoruz. Şirketin nihai bir karara varamadan arabuluculuğun sona ermesinden dolayı hayal kırıklığına uğramadan edemiyoruz." dedi.

Choi, sendikanın komisyonun önerdiği arabuluculuk yöntemini kabul ettiğini, ancak yönetimin bunu reddettiğini söyledi. Bununla birlikte, gizlilik gerekçesiyle arabuluculuğun şartları hakkında ayrıntılı bilgi vermekten kaçındı.

Samsung yönetimi, anlaşmayı neden reddettiğini açıklamadı, sadece anlaşmaya varılamadığı için üzgün olduklarını belirtti.

Bu çöküş, küresel büyük teknoloji şirketlerinin yapay zeka hesaplamaları için sunuculara ve diğer altyapılara milyarlarca dolar yatırım yapmasıyla birlikte bellek çiplerine olan talebin ve fiyatların artması sayesinde Samsung'un rekor kârlar elde ettiği bir dönemde gerçekleşti. Özellikle yüksek bant genişliğine sahip bellek (HBM) çipleri, yapay zeka hesaplamaları için kritik öneme sahip.

Sendika, şirketin faaliyet karının %15'inin çalışanlara ikramiye olarak ayrılmasını ve yıllık ücretlerin yüzde 50'si ile sınırlı olan ikramiye limitinin kaldırılmasını talep etti. Yönetim ise, ancak şirket sektördeki en yüksek gelir ve faaliyet karını elde ettiğinde daha yüksek ikramiyeler ödeyebileceği konusunda ısrar etti.