Samsung'dan dev kar, yüzde 755 arttı

Samsung Electronics'in ilk çeyrek karı, beklentilerin üzerinde bir performansla yıllık bazda yüzde 755 arttı. Ancak Orta Doğu'daki ABD-İsrail-İran savaşı şirketin görünümünü gölgeliyor.

Dünyanın en büyük bellek çipi üreticisi yaptığı açıklamada, yılın ilk üç ayına ilişkin öncü faaliyet karının 57,2 trilyon won (37,8 milyar dolar) olduğunu, bu rakamın geçen yılın aynı döneminde 6,7 trilyon won olduğunu bildirdi. Aynı dönemde gelirler yüzde 68,1 artarak 133 trilyon won'a ulaştı.

Çeyrek dönemlik rakam, şirketin 2025 yılı için öngördüğü 43,6 trilyon wonluk faaliyet karından daha yüksek. Ayrıca, yerel bir analiz firması olan FnGuide'ın 25 aracı kurumdan elde ettiği verilere dayanarak 40,2 trilyon wonluk bir rakam beklediği piyasa beklentisini de aştı.

Şirketin faaliyet karı bir önceki çeyreğe göre yüzde 185 artarken, geliri de yüzde 41,7 yükseldi.

Güney Koreli teknoloji devi, bölüm bazında ayrıntılı bilgi vermedi ancak kazançların büyük kısmının yarı iletkenlerden kaynaklandığı tahmin ediliyor. Tam sonuçlar bu ayın sonlarına doğru açıklanacak.

Beklenmedik yükseliş, yapay zeka hesaplamaları için kritik öneme sahip gelişmiş bellek yongalarına yönelik güçlü talebe işaret ediyor. Zira müşteriler, süregelen arz sıkıntısı nedeniyle daha yüksek fiyatlar ödemeye razı durumda.

Samsung geçen ay, bellek çipi müşterileriyle uzun vadeli sözleşmeler imzalamayı planladığını ve anlaşmaları üç ila beş yıla uzatacağını açıklamıştı. Şirket, güçlü bir müzakere pozisyonunda çünkü yalnızca birkaç şirket, sunucularda ve diğer cihazlarda yapay zeka işlemcilerinin çalışmasına yardımcı olmak için gerekli olan yüksek bant genişliğine sahip bellek (HBM) çiplerini seri üretebiliyor.

Ancak bu olumlu sonuçlar, artan jeopolitik risklerin piyasaları tedirgin ettiği bir dönemde geldi. Orta Doğu'daki çatışmalar petrol fiyatlarını yükselterek enflasyon ve küresel büyümenin yavaşlaması endişelerini artırdı ve özellikle büyük bir enerji ithalatçısı olan Güney Kore için risk oluşturdu.

Samsung hisseleri, temel göstergelerdeki iyileşmeye rağmen dalgalanmaya devam etti. Bu durum, yatırımcıların çip sektöründeki yükseliş döngüsünün dış şoklara dayanıp dayanamayacağı konusundaki temkinliliğini yansıtıyor.