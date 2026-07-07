Samsung'dan devasa kar, yüzde bin 800 arttı

Samsung Electronics, ikinci çeyrek faaliyet kârının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde bin 800 artarak 89,4 trilyon wona (58,44 milyar dolar) yükseldiğini ve son üç yıldaki toplam karını aştığını açıkladı, ancak sonuçlar yapay zeka odaklı çip patlamasının sürdürülebilirliğine ilişkin endişeleri hafifletmeyince hisseleri düştü.

Dünyanın en büyük hafıza çipi üreticisi, Nisan-Haziran dönemi faaliyet kârını 89,4 trilyon won (58,44 milyar dolar) olarak tahmin etti ve bu, LSEG SmartEstimate'in 87,3 trilyon wonluk tahminini aştı. Şirket bir yıl önce 4,7 trilyon won kâr bildirmişti. Gelirin ise bir önceki yıla göre yüzde 129 artarak 171 trilyon wona yükseleceğini belirtti.

Analistler, hisse senedindeki zayıflığı, rekor hafıza çipi fiyatlarının teşvik ettiği kârın, personel ikramiyeleri için ayrılan karşılıklar hesaba katıldıktan sonra bile 90 trilyon wonu aşabileceğine dair bazı yüksek piyasa beklentilerine ve yapay zeka veri merkezlerinin devreye alınmasının durabileceği endişelerine bağladı.

Samsung hissesine sahip olan Petra Capital Management'ın yönetici ortağı Albert Yong, "Samsung'un güçlü kazançları yaygın olarak bekleniyordu ve sonuçlar öncesinde hisselerin yükselmesinin ardından büyük ölçüde fiyatlanmıştı" dedi.

Yong, "Yatırımcılar yapay zeka patlamasının sürdürülebilirliği ve büyük ABD teknoloji firmalarının yapay zeka altyapı harcamalarında yavaşlama riski konusunda endişeli olmaya devam ediyor" diye ekledi.