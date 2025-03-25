Samsung'un eş CEO'su hayatını kaybetti

Samsung Electronics'in Eş Üst Yöneticisi (Eş CEO) Han Jong-Hee'nin kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.



Samsung Electronics tarafından yapılan açıklamada, şirketin tüketici elektroniği ve mobil cihazlar bölümünün başında bulunan 63 yaşındaki Han'ın kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği duyuruldu.



Açıklamada Han'ın "zorlu bir iş ortamında" şirketin büyümesine katkıda bulunduğu ifade edilerek, "Bu zor zamanda en derin taziyelerimiz ailesi ve sevdikleriyle birlikte." denildi.



37 yıldır Samsung için çalışan Han, 2022'den bu yana şirketin başkan yardımcılığı ve Eş Üst Yöneticisi görevini yürütüyordu.



Han, geçen hafta yatırımcılarla yaptığı yıllık toplantıda Samsung hisselerinin performansından dolayı özür dilemiş ve büyük ekonomilerin politikalarındaki belirsizlikler nedeniyle bu yılın zorlu olabileceği uyarısında bulunmuştu.