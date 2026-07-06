Samsung'un karında devasa artış bekleniyor

Yapay zekâ büyümesinin bellek arzını zorlamaya ve çip fiyatlarını yükseltmeye devam etmesiyle, Samsung 'un ikinci çeyrekteki faaliyet karının bir önceki yıla göre yaklaşık 18 kat artarak yeni bir rekor seviyeye ulaştığı tahmin ediliyor.

Dünyanın satış hacmi bakımından en büyük bellek çip üreticisi olan şirketin, LSEG SmartEstimate'in 30 analistin tahminlerine dayanarak hazırladığı ve en iyi performans gösteren analistlere ağırlık verilen tahminlere göre, Salı günü Nisan-Haziran çeyreği için 86 trilyon won (56,35 milyar dolar) işletme karı açıklaması bekleniyor.

Bir yıl öncesine göre 4,7 trilyon won'dan artış gösteren bu rakam, Samsung için üst üste üçüncü çeyrekte rekor işletme karı anlamına geliyor ve yapay zeka çıkarım altyapısına yönelik artan talebin, küresel bellek üreticilerinden gelen arz artışını geride bırakmasıyla ortaya çıkan uzun süreli bellek kıtlığını yansıtıyor.

Analistler, bellek pazarının en az gelecek yıla kadar arz açığıyla karşı karşıya kalacağını öngörüyor.

Bu güçlü büyüme, yalnızca yüksek bant genişliğine sahip bellek (HBM) tarafından değil, aynı zamanda yapay zeka uygulamalarının, özellikle de ajan tabanlı yapay zekanın, daha geniş bir yelpazedeki bilgi işlem iş yüklerine yayılmasıyla birlikte geleneksel DRAM ve NAND ürünlerine olan talebin artmasıyla da desteklendi.

Analistlere göre, büyük modelleri eğitmeye odaklanan önceki yapay zeka uygulamalarının aksine, ajan tabanlı yapay zeka sistemleri, sunucu işlemcileri için ek bellek ve çıkarım sırasında verileri saklamak ve almak için daha büyük depolama kapasitesi gerektiren daha karmaşık, çok adımlı görevler gerçekleştiriyor.