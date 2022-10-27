Samsung'un net karı 3 yıl sonra ilk kez düştü

Küresel ekonomide görülen sorunlar elektronik aletlere olan talebin azalmasına neden oldu.



Samsung Electronics'in üçüncü çeyrek karı yüzde 31 düşerken şirket jeopolitik belirsizliklerin yüksek ihtimalle 2023'ün başlarına kadar talebi yavaşlatabileceğini açıkladı.



Samsung'un faaliyet karı üçüncü çeyrekte geçen yıl açıklanan 15,8 milyar dolardan 7,7 milyar dolara geriledi ve yaklaşık üç yılda ilk kez yıllık bazda kayıp görülmüş oldu.



Dünyanın en büyük bellek çipi ve akıllı telefon üreticisi, küresel ekonomideki zorluklara rağmen, yeni veri merkezleri ve bilgisayarın daha fazla bellek kullanımı gerektirmesiyle yarı iletkenler için talebin gelecek yılın ikinci yarısında toparlanabileceğini belirtti.