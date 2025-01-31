Sanayi bölgelerinde binden fazla yatırım başvurusu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, organize sanayi bölgelerinde (OSB) 4 ayda 1076 yeni yatırım için tahsis talebi aldıklarını bildirdi.



Bakan Kacır, yazılı açıklamasında, Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği'nde geçen yıl yapılan düzenleme doğrultusunda devreye alınan uygulamaya ilişkin değerlendirmede bulundu.



OSB'lerde şeffaflık ve kural bazlı tahsis süreçlerinin sanayiciler tarafından büyük ilgi gördüğünü vurgulayan Kacır, şunları kaydetti:



"Her ayın ilk pazartesi günü OSB'lerde tahsise açılan tüm yatırım yerlerini çevrim içi erişime sunduğumuz uygulamanın ilk 4 ayında, 153 OSB'de 1076 yatırım yeri için sanayicilerimiz 2 bin 10 başvuru gerçekleştirdi. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat rotasında durmak, duraksamak yok."