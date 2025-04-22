Sanayi bölgelerindeki işçiler için lojman adımı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, organize sanayi bölgelerinde (OSB) çalışanlar için lojman projesinin detaylarını açıkladı.



Bakan Kacır, OSB'lerde kurulacak lojmanların ortak hizmet alanlarında inşa edileceğini açıkladı.



Kacır'ın verdiği bilgilere göre lojmanların mülkiyeti OSB'lere ait olacak ve buralardaki fabrikalarda çalışanlara tahsis edilecek.



ÜÇTE BİR ORANINDA KİRA ÖDENECEK



Lojmanlarda kalanlar yaşadıkları şehirdeki kira bedellerinin yaklaşık üçte biri nispetinde bir kullanım bedeli ödeyecek.



Lojman alanları şehrin mimari dokusuyla, şehirleşme planlarıyla uyumlu olarak inşa edilecek.



Bu bölgelerde sosyal ihtiyaçlara yönelik alanlar, spor tesisleri, eğitim müesseseleri de yine lojmanlarla birlikte oluşturulacak.



İLK LOJMAN MANİSA'YA



İlk lojman projesinin temeli 6 Mayıs'ta Manisa OSB'de atılacak. Lojmanlarda ailelere öncelik verilecek.



Ortak hizmet alanlarının büyüklüğü, toplam OSB alanının yüzde 15'ini geçemeyecek.



MÜLKİYETİ DEVREDİLEMEYECEK



Lojman alanları ortak kullanım alanları olduğu için lojmanlar ister doğrudan OSB tarafından ister katılımcılar tarafından yapılmış olsun, mülkiyetin sürekli OSB'de kalması zorunlu tutulacak.



Mülkiyetin OSB katılımcısına veya lojman kiracısına devredilmesi mümkün olmayacak.



KİRA BEDELİNİ BAKANLIK BELİRLEYECEK



Konutların aylık kira bedelinin üst limiti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanan ve Resmi Gazete'de yer alacak ilgili yıla ilişkin Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ'de belirlenen yapının birim maliyetinin, konutun brüt inşaat alanı ile çarpılması suretiyle belirlenen tutarın 240'ta biri olacak.



Lojmanların kirası üst limiti geçemeyecek.



Türkiye'de 366 OSB ve 60 bine yakın fabrikada üretim yapılıyor. Buralarda yaklaşık 2 milyon 700 bin civarında istihdam ediliyor.