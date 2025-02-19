Sanayi devinin kârında sert düşüş

Türkiye'nin sanayi devi Tüpraş, 2024 yılının son çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı.



Şirket 5,1 milyar liralık piyasa beklentilere karşın çeyreklik bazda 3,98 milyar lira net kâr açıkladı.



Tüpraş’ın 2024 net kârı ise 18,31 milyar lira olarak gerçekleşti. Şirketin net kârı 2023 yılına göre yüzde 76 düşüş kaydetti. Şirket, 2023 yılını 53,6 milyar lira net kâr ile tamamladı.



Şirketin hisseleri bugün hafif değer kaybıyla işlem görüyor. TUPRS, yüzde 0,23 düşüşle 129,80 liradan el değiştiriyor.



ARTIK RUS PETROLÜ ALMAYACAK



Tüpraş, ABD yaptırımları nedeniyle Rus petrolü alımına son verdi.



Tüpraş Yatırımcı İlişkileri Direktörü Levent Bayar, “Yeni yaptırımlar nedeniyle Ural petrolü alımına son verdik. Son sevkiyatlarımızı şubat ayı içinde alacağız.” ifadelerini kullandı.



ABD, 10 Ocak’ta Rus enerji sektörüne yönelik yeni yaptırımları duyurmuştu.

Tüpraş, Rus petrolünün en büyük alıcılarından biri konumunda bulunuyordu.



2023'te günlük 178 bin varil Rus petrolü ithal eden şirket, 2024’te bu miktarı günlük 225 bin varil çıkarmıştı.



TÜPRAŞ NE KADAR TEMETTÜ ÖDEYECEK?



Tüpraş, 2025 yılında yatırımcılarına hisse başına 12,92 lira temettü ödemesi gerçekleştirecek.



Söz konusu temettü ödemesi iki taksit halinde yapılacak. Yatırımcılar ilk temettü ödemesini 28 Mart 2025’te hisse başına 6,61 lira olarak alacak. İkinci taksit ise 30 Eylül 2025’te hisse başına net 6,30 lira olarak ödenecek.

